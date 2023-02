FantaSanremo, Leo Gassmann pronto a baciare Sergio Mattarella a Sanremo 2023/ “Vale qualche punto?”

Leo Gassmann pronto a baciare Mattarella in diretta a Sanremo 2023 per il FantaSanremo

Il cantante Leo Gassmann, in gara al Festival di Sanremo 2023, ha commentato la presenza del presidente Sergio Mattarella all’Ariston. Come anticipato da Amadeus, si tratta di una presenza storica. È infatti della prima volta per un Presidente della Repubblica in platea, dove assisterà alla lettura della Costituzione eseguita da Roberto Benigni. In un tweet Leo Gassmann, riferendosi al FantaSanremo, ha scritto: “Vale qualche punto baciare in diretta televisiva il presidente Mattarella?”.

Dando uno sguardo al portale ufficiale del gioco, abbiamo scoperto che questa eventualità non è contemplata. Tra i punti più importanti invece ci sono:

“Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi¹ per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59. L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato)”.

Leo Gassmann a Sanremo 2023 con ‘Terzo cuore’

Riguardo il suo brano, Terzo Cuore, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Leo Gassman ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Fanpage.it. Inizia spiegando come è nata l’idea di scrivere il brano con Riccardo: “La collaborazione con Riccardo, come quella con Bennato, è nata da un’amicizia. Cerco sempre di vivere cose reali, la musica è un modo per rendere la mia vita migliore”. Una collaborazione che ha arricchito il cantante sotto vari aspetti: “Ci siamo incontrati in albergo, abbiamo parlato fino alle 4.30 di notte nella hall dell’hotel. È sempre bello poter collaborare. Lui aveva questo brano bellissimo che sentivo mio, provammo a registrarlo ma in varie sedute. Riccardo ha un cuore grande, questa estate lui faceva il tour, prendeva gli aerei nei giorni di pausa per stare con me, è stato bellissimo”.

