Fantastic 4 – I fantastici quattro/ Video, su Italia 1 il film con Jamie Bell

Fantastic 4 – I fantastici quattro va in onda su Italia 1 per la prima serata oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America bella Twenty Century Fox in collaborazione con Marvel Entertainment. la regia di questo film è stata curata da Josh Trank, il soggetto è stato tratto dal fumetto scritto da Stan Lee e Jack Kirby mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Simon Kinberg, Gregory Goodman, Hutch Parker e Matthew Vaughn. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami e Philip Glass, il montaggio porta la firma di Elliot Greenberg e nel cast sono presenti Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell, Toby Kebbell, Tim Blake Nelson e Dan Castellaneta.

Fantastic 4 – I fantastici quattro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Fantastic 4 – I fantastici quattro. Un giovane inventore di nome Richard, insieme al suo amico di sempre Ben, è riuscito a costruire un prototipo molto interessante che permette il teletrasporto. La sua scoperta viene presa in considerazione dal governo degli Stati Uniti ed in particolar modo dalla direzione della fondazione Baxter che sta portando avanti un progetto che possa permettere di costruire un cosiddetto portale quantico in grado di consentire un viaggio in pianeti paralleli. Richards accetta di prendere parte a questo nuovo ed interessante progetto, ma dovrà collaborare con una scienziata di nome Sue che è particolarmente attraente dal punto di vista fisico e soprattutto con il temerario Johnny senza dimenticare poi Victor che un tempo era il pupillo del principale direttore della stessa fondazione. Il gruppo di lavoro in effetti riesce ad ottenere dei risultati insperati portando alla creazione di un portarl quantico che permette di accedere a un pianeta che verrà poi chiamato pianeta Zero.

Tuttavia, il gruppo di amici che ha preso parte al progetto, rimane alquanto deluso del fatto che la fondazione non permetterà loro di effettuare il viaggio bensì ad uno staff di operatori specializzati dal punto di vista fisico. Non volendo sottostare a questo genere di costrizione, i cinque amici ben presto decidono di intraprendere il viaggio all’insaputa della direzione e quindi si ritrovano in un pianeta particolarmente similare a quello della Terra che tuttavia presenta scarse risorse e delle strane irruzioni di una certa sostanza di colore verde. Victor, in maniera impulsiva, tocca quella sostanza verde e viene inghiottito dalla stessa lava, mentre gli altri riescono a far ritorno sulla terra ma dovranno fare i conti con un’alterazione genetica del loro corpo che gli permetterà di diventare una sorta di supereroi con dei poteri straordinari. Qualche mese più tardi la vicenda avrà delle conseguenze incredibili che cambieranno il destino della Terra in quanto Victor diventerà una sorta di potente macchina da guerra che attaccherà l’umanità in ragione della sua esigenza di proteggere il pianeta Zero.

