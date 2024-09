Farfalle azzurre, chi sono le ragazze del bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per le Farfalle azzurre è tempo di raccontarsi a La volta buona, trasmissione condotta su Rai1 da Caterina Balivo, oggi martedì 24 settembre 2024, le ragazze del bronzo faranno tappa nella trasmissione pomeridiana del primo canale, parliamo did Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Alessia Russo, Agnese Duranti, Martina Centofanti e Laura Paris, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono riuscite ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica, raggiungendo un prestigioso traguardo per il nostro medagliere. Interpellate da Caterina Balivo avranno dunque la possibilità di raccontare il trionfo parigino e le sensazioni positive di quei giorni magici, che all’Italia hanno regalato tanti altri trionfi eccezionali.

Le farfalle azzurre si sono presentate alle Olimpiadi 2024 con la stesa formazione di tre anni fa e della rassegna giapponese, dal capitano Alessia Maurelli fino ad arrivare a Martina Centofanti, giunta alla sua terza partecipazione nella rassegna olimpica. Proprio riguardo al nome delle Farfalle azzurre, Maurelli e Centofanti si erano sfogate annunciando la fine dell’era delle farfalle, nel 2018: “L’era delle Farfalle’ nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni a novembre. La rottura è dolorosa e irreversibile, dato soprattutto il peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale di libertà”.

Chi sono le Farfalle azzurre, la storia di Martina Centofanti

A trascinare le Farfalle azzurre della ginnastica ritmica al bronzo di Parigi 2024 non poteva che essere Martina Centofanti, figlia del celebre ex calciatore dell’Inter Felice, vive a Roma e anche la sorella è una grande promessa della ginnastica, un talento puro. Tra le ragazze a rappresentare le Farfalle Azzurre 2024 troviamo anche Agnese Duranti, classe 2000 originaria di Spoleto, il suo esordio in Nazionale è avvenuto nel 2015 e da quel momento la sua carriera è stata sempre in ascesa.

La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli è originaria di Rivoli invece e dopo gli inizi con la ritmica e il tentativo con l’artistica, ha deciso di cimentarsi comunque con la ritmica che le ha regalato grandi gioie in carriera.

