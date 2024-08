Chi sono le Farfalle Azzurre? Dal capitano Alessia Maurelli a Laura Paris: formazione che vince non cambia

E’ il grande giorno della finale di ginnastica ritmica a squadre femminile e le farfalle azzurre sono pronte a superarsi per l’appuntamento più importante di queste Olimpiadi 2024. Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Alessia Russo, Agnese Duranti, Martina Centofanti e Laura Paris: ecco chi sono le farfalle azzurre, le nostre straordinarie atlete che in questa competizione hanno confermato e dimostrato di essere una delle formazioni più forti di sempre.

Una squadra che ha costruito le sue fondamenta nel corso del tempo e che non è cambiata rispetto ai giochi di tre anni fa: a guidare le farfalle azzurre il capitano Alessia Maurelli, ma anche la veterana Martina Centofanti, che proprio come Alessia ha firmato quest’anno la sua terza partecipazione alla competizione a cinque cerchi. C’è grande attesa per la finale di questa sera alle Olimpiadi 2024 e per le Farfalle Azzurre è arrivato il momento di provare a scrivere la storia di questa competizione parigina.

Farfalle Azzurre, perché si chiamano così e l’esigenza di chiudere un’era

Si chiamano Farfalle Azzurre ma ciò che non tutti sanno è che dopo gli abusi psicologici e i maltrattamenti denunciati e scoperti nel mondo della ginnastica ritmica, le atlete hanno chiesto di non essere più chiamate così, proprio per evitare qualsiasi accostamento inadeguato. Erano state Alessia Maurelli e Martina Centofanti a spiegarlo tramite un post pubblicato sui social, parlando della fine e dell’inizio di una nuova era.

“L’era delle Farfalle’ nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni a novembre. La rottura è dolorosa e irreversibile, dato soprattutto il peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale di libertà”, avevano scritto.

