Fariba, prova del fuoco shock all’Isola/ Salemi preoccupata, Blasi ferma tutto

Fariba Tehrani supera i suoi limiti e sorprende tutti nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021. In una serie di sfide a coppie in cui ci si gioca la nomination diretta, Fariba si ritrova a scontrarsi con Roberto Ciufoli nella prova del fuoco. Chi tra i due farà il tempo migliore sarà salvo dalla nomination e, dunque, immune. È proprio Fariba la prima ad iniziare e, man mano che si va avanti con i minuti, in studio c’è un misto di ammirazione, tifo e spavento. Le espressioni di Fariba, arrivata oltre i 3 minuti davanti al fuoco, iniziano a preoccupare tutti. “Stai rischiano un po’ troppo, va bene così!” la avverte allora Massimiliano Rosolino. Lei fa cenno di voler continuare ma è anche Ilary Blasi ad invitarla a lasciare: “Basta, ti stai ustionando! È un ottimo tempo!”

Fariba Tehrani eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Lei conta sull'armata Prelemi!

Giulia Salemi chiede l’interruzione della prova di mamma Fariba, Ilary ferma tutto

Fariba non si ferma, supera i quattro minuti ma continua a manifestare sofferenza. Giulia Salemi è allora davvero preoccupata e chiede che la prova venga interrotta con gesti piuttosto agitati. Superati i 5 minuti e vista l’ostinazione di Fariba a non mollare, Ilary Blasi interrompe il gioco con la forza. Poco dopo la Tehrani mostrerà qualche cenno di dolore: “Forse si è ustionata, continua a bagnarsi con l’acqua” fa infine notare la Blasi.

LEGGI ANCHE:

Fariba Tehrani/ Isolde Kostner e Rosaria contro di lei? Cecilia Rodriguez e le accuse per il "caso Iannone"Fariba Tehrani fa piangere Giulia Salemi "Scappata a 18 anni"/ "Ho perso familiari.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA