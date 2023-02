Fariba Tehrani attacca Antonella Fiordelisi: “Arrogante! Si crede chissà chi”/ “Nikita? Fuori è un’altra!”

Fariba Tehrani critica Antonella Fiordelisi: “Arrogante! Si crede chissà chi”

Durante una chiacchierata a Casa Pipol, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha parlato a lungo di Grande Fratello Vip, dicendo la sua su alcuni concorrenti di questa edizione. Fariba – che avrebbe dovuto essere tra i gieffini di questa edizione – ha criticato soprattutto Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Antonella Fiordelisi contro Alberto De Pisis: "Da neutrone si è schierato col gruppetto"/ Lui "Fa la vittima"

“Se fossi entrata con chi non sarei andata d’accordo? Mi piace Alberto e io e lui avremmo fatto tanti numeri. – ha spiegato subito la mamma della Salemi – Io e lui siamo simili, egocentrici, casinisti e simpatici. Con lui sarei stata bene, con altri non troppo.” Così ha fatto i nomi dei concorrenti che non apprezza: “Lì ci sono molti che non mi piacciono, ad esempio Antonella Fiordelisi, che non è il mio genere. Non mi piace l’arroganza e chi si crede chissà chi. Non mi piace una che si crede troppo perché ha molti follower. Preferisco le persone umili e sincere.”

Edoardo Donnamaria crolla: "Antonella? Sono l'unico che si impegna per la coppia"/ Lei non perdona…

Fariba Tehrani su Nikita Pelizon: “Fuori da Grande Fratello Vip è un’altra!”

Dopo la stoccata ad Antonella Fiordelisi, Fariba Tehrani ha poi detto la sua su Nikita Pelizon, confermato le critiche già lanciatele da altre persone: “Ho visto nei reality passati, Ex On The Beach e Pechino Express, che era completamente diversa rispetto ad adesso. Era sensuale, parlava italiano senza i suoi accenti. Diciamo che era molto intraprendete e pareva un’altra persona.” Spiega dunque che quella vista al Grande Fratello Vip è un’altra Nikita: “Ora la vedo diversa e con questo suo nuovo comportamento ha tanti fan. Andando contro di lei mi metto contro i suoi fan. Ci sono i fan intelligenti e quelli fanatici. Se fossi entrata sarei andata da lei e le avrei detto ‘non visto cose belle su di te, ma ti rispetto, adesso sei migliorata e cresciuta o stai giocando?’”.

LEGGI ANCHE:

Antonella e Nikita contro Milena al GF Vip: "Fai l'amica e poi nomini?"/ Lei replica: "Non ho visto rispetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA