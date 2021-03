Fariba Tehrani/ Finirà nei guai all’Isola dei famosi? Caccia al granchio senza successo e…

Fariba Tehrani ancora una parassita?

Ma davvero possiamo pensare all’Isola dei Famosi 2021 senza Fariba Teherani? La mamma di Giulia Salemi fa ancora parte del gruppo dei Parassiti quelli che aspirano a diventare naufraghi veri e propri ma che prima si troveranno costretti a fare i conti con tutto quello che c’è da fare e da imparare con l’aiuto di Marco Maddaloni. Fariba Tehrani continua a farci divertire con la sua lingua, con la paura dei serpenti e a stupirci per via della sua voglia di fare ginnastica e tenersi in forma anche mentre il suo compagno di viaggio, Ubaldo Lanzo, continua a stare ben coricato a terra un po’ allergico a tutti i tipi di sforzo che è chiamato a fare per ‘evolversi’. I due sono riusciti in un primo momento finalmente a salire sul caiucco e anche a raggiungere la boa e portare a casa il riso ma cosa farne senza fuoco?

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 a caccia di granchi e… fuoco?

I due sicuramente hanno l’umore alle stelle e non si lasciano abbattere per così poco e si preparano ad una nuova serie di prove questa sera per scoprire cosa ne sarà di loro. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile qualifica di Fariba Tehrani per via dell’assorbente usato per accendere il fuoco ma poi tutto è rientrato. Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2021 non parlano di un possibile approdo dei due su una delle due isole occupate dai loro compagni ma di sicuro Fariba non si arrende e proprio nei giorni scorsi si è data da fare intrappolando un granchio sotto il coperchio della pentola e chiedendo poi aiuto a collega per riuscire a metterlo dentro con il risultato che Ubaldo si è lasciato pizzicare. Un altro siparietto divertente che i Parassiti ci hanno voluto regalare, un antipasto in attesa del piatto che gusteremo stasera.

