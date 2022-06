Fariba Tehrani in ospedale: come sta la madre di Giulia Salemi?/ “Ora è a casa…”

Fariba Tehrani in ospedale: cos’è successo?

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi con cui ha partecipato a Pechino Express e che, poi, da sola, è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi, è stata in ospedale per un malore. Ad annunciarlo è stata la stessa Fariba pubblicando la foto che vedete qui in alto tra le storie del suo profilo Instagram. Nessun commento, tuttavia, da parte della mamma della Salemi. La foto ha scatenato la preoccupazione dei followers della Tehrani che, tuttavia, sono stati rassicurati dalle parole di Alessandro Piscopo, l’agente di Fariba che, in esclusiva, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato cos’è successo a Fariba.

Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

Come ha spiegato Alessandro Piscopo, la Tehrani ha trascorso qualche giorno in ospedale a causa di alcuni problemi respiratori. Ora, però, starebbe meglio ed è tornata a casa.

Come sta Fariba Tehrani

Fariba Tehrani, come riporta Fanpage, è stata ricoverata per due giorni, ma ora sarebbe tornata a casa. Ad aggiungere dettagli è stato l’agente Alessandro Piscopo: “Ha avuto un malore. Prima c’è stata una polmonite, seguita da problemi respiratori”, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.

COSA SUCCEDERA' IN THE GOOD DOCTOR 6?/Le ipotesi sul destino di Lim che…

“Ma adesso è a casa e sta bene. È rimasta ricoverata due giorni in ospedale a Piacenza”, ha concluso l’agente della mamma di Giulia Salemi a Fanpage. Auguriamo, dunque, una pronta guarigione a Fariba. I followers aspettando con ansia il ritorno della Tehrani sui social con tutta la sua energia e simpatia.

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi, incubo finito: "Riconquistato il mio account Instagram"/ Annuncio e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA