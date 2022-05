Fariba Tehrani: “Pierpaolo e Giulia? Vado da mia figlia solo quando lui non c’è”/ “Ecco perché”

Fariba Tehrani racconta il rapporto con Pierpaolo Pretelli

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, ormai, sono una coppia affiatata che non conosce crisi. Pierpaolo, d’altronde, è riuscito a fare breccia anche nella mamma di Giulia, Fariba Tehrani. In un’intervista a Nuovo Tv, la donna ha dichiarato: “Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco, un difetto è che cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”.

Parole che, tuttavia, sono state successivamente chiarite dalla stessa Fariba. La mamma di Giulia ha voluto precisare su Instagram che le parole da lei dette non sono state proprio quelle riportate dal giornale ma “modificate per questione di spazio”. Ha dunque voluto riportare qual è stata la sua risposta completa su Pierpaolo.

Fariba Tehrani: “Pierpaolo Pretelli è il figlio che desideravo”

Queste le parole di Fariba Tehrani, come riporta il FattoQuotidiano: “Le malelingue dicono che sono invadente con Giulia, io la lascio il più autonoma possibile, anche se mi piacerebbe sentirla tutti i giorni e mi manca sempre. Sapendo che hanno tanto da fare, li chiamo solo quando è necessario e vado da Giulia solo quando Pier non c’è o mi chiede aiuto per tenere loro figlio (il volpino Prince). Pierpaolo è al 100% un ragazzo meraviglioso, il figlio che desideravo tanto nella mia vita e che non ho avuto.” Così ha aggiunto: “Pier è educato, rispettoso, dolce, lavoratore, comprensivo, intelligente, simpatico, sensibile, generoso, e anche molto grato. Nella mia mente ho una bellissima immagine di Pierpaolo dipinto con i colori dell’arcobaleno. Faccio i complimenti a sua madre per questo figlio meraviglioso”.

