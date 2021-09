Fariba Tehrani lutto “Morto mio fratello Abdolhamid”/ “Aveva fatto il vaccino”

È un momento molto difficile per Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è stata colpita da un grave lutto: è morto suo fratello. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo ha annunciato con un drammatico post: “Mio fratello Abdolhamid è morto. – ha esordito Fariba, spiegando che l’uomo – Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita.” La causa della morte è stata un “Arresto cardiaco”, ha rivelato ancora la Tehrani, ammettendo di essere distrutta dal dolore per questa grave perdita.

“Il mio cuore è a pezzi. Stanotte aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”, ha spiegato ancora nel post a cui ha affiancato una foto del fratello. Lo stesso post è stato poi condiviso su Instagram da Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani.

Periodo difficile per Fariba Tehrani

Non è un periodo facile per Fariba Tehrani. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta affrontando il dolore per la morte di suo fratello e, solo qualche tempo fa, parlava anche di problemi di salute che la affliggono ormai da mesi. “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, – raccontava qualche giorno fa, spiegando che – dei miei dolori alla pancia non sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno fatto neanche l’ecografia dicendomi che devo farla da privata e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece stare vicino a tutte queste persone che possono avere il virus… e intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”. A questi problemi si aggiunge oggi questo altro grande dolore.

