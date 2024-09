L’adolescenza di Giulia Salemi è stata segnata dalla separazione dei genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi. Papà italiano di Piacenza, mentre la mamma è nata e cresciuta in Iran, ma l’amore non conosce confini e così i due si sono perdutamente innamorati e dal loro amore è nata la figlia Giulia Salemi. Nonostante la nascita di Giulia ben presto le cose tra i genitori non vanno bene e i due decidono di separarsi. La separazione ha pesato tanto nella vita della ragazza che in diverse occasioni ha confessato quanto quel momento abbia segnato la sua vita. “Tra i vari dolori che si possono provare, i figli di genitori separati sanno cosa si prova” – ha detto la Salemi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, a soli 16 anni si ritrova coinvolta nella separazione dei genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi, in un’età in cui bisognerebbe essere spensierate. “Mi misero in mezzo” – ha confessato la influencer che si è ritrovata così in balia degli eventi cambiando spesso casa.

Il rapporto di Giulia Salemi con i genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi

Fariba Tehrani e Mario Salemi, i genitori di Giulia Salemi, si sono separati quando la figlia aveva soli 16 anni. Una separazione difficile che ha avuto delle conseguenze anche sulla vita della influencer persiana che si è ritrovata pur non volendo coinvolta nelle diatribe giudiziarie. “Ho fatto circa 5 traslochi negli anni del liceo e mentre le amiche pensavano a ballare, io ero presa da pensieri molto più seri, come i tribunali e gli avvocati”- ha detto la Salemi che a distanza di anni ha ammesso – “L’ho vissuta male, ma non volevo trasmettere questa negatività agli altri e soffrivo in silenzio”.

Per due anni circa, infatti, la Salemi non ha avuto alcun rapporto con il padre Mario anche se oggi hanno ripreso a parlarsi. “Nutro un amore smisurato nei suoi confronti” – ha detto la Salemi che è molto legata alla madre Fariba Tehrani con cui spesso ha avuto diversi scontri, anche social. Proprio la madre ha chiarito: “al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile”.