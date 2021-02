Fariba Tehrani, madre Giulia Salemi/ E’ fidanzata? Nel suo futuro c’è l’Isola adesso

Fariba Tehrani, madre Giulia Salemi, quali programmi ha fatto?

Fariba Tehrani non è solo la madre di Giulia Salemi ma anche un’imprenditrice di successo e, sicuramente, una donna che crea scompiglio, sempre e comunque. La sua voglia di essere libera, di essere sopra le righe e di dire in faccia tutto quello che pensa, la rende una concorrente perfetta per un reality proprio con lo stampo di Dayane Mello, per fare un nome. L’abbiamo vista in azione a Pechino Express proprio in coppia la figlia Giulia Salemi (facendo venire a galla il loro complicato rapporto ma anche la sofferenza che l’influencer prova per via del comportamento della madre) e poi l’abbiamo vista ospite in varie trasmissioni, Grande Fratello Vip compreso. Fu proprio la sua partecipazione e l’incontro con la figlia a causarne l’esclusione dal gioco proprio mentre lei era alle prese con la sua bella storia d’amore con Francesco Monte e forse proprio per questo, non l’abbiamo vista molto in questo GF Vip 2020.

Fariba Tehrani presto all’l’Isola dei famosi, e il suo presunto fidanzato?

I fan di Fariba Tehrani avranno però modo di recuperare perché non solo oggi Giulia Salemi sarà ospite a Verissimo e avrà modo di parlare di lei ma nei prossimi giorni la vedremo partire per l’Isola dei Famosi 2021 con alla conduzione Ilary Blasi. Sarà proprio lei una delle naufraghe della nuova edizione al via a marzo e sarà solo allora che scopriremo se la mamma di Giulia Salemi ha una vita privata oppure no, se nella sua vita c’è un fidanzato o le voci su un giovane al suo fianco siano solo frutto di gossip insensato. Lei per il momento sui social tace e l’unica cosa che vuole sottolineare è che non “vuole vivere la vita di un’altra persona..”. A chi si riferirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA