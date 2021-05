Fariba Tehrani “Siete la mia famiglia”/ Adottata dagli “arrivisti”, riparte la sua Isola dei Famosi?

Fariba Tehrani sta vivendo una nuova vita all’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver voltato le spalle al gruppo storico ed essersi liberata anche di Vera Gemma, sempre ottima nelle sue uscite ma un po’ troppo ingombrante come amica, sembra che la mamma di Giulia Salemi sia pronta a vivere una vita tutta nuova e un rapporto diverso con i naufraghi che l’hanno adottata (vedi gli Arrivisti di Matteo Diamante e gli altri). Proprio nei giorni scorsi, di ritorno dalla diretta di giovedì scorso, la bella persiana ha pensato bene di mettersi in disparte, insieme ad Awed, ad assistere, da lontano, all’aggressione del branco ai danni di Miryea Stabile che continua a dire la sua andando anche contro a Gilles Rocca e compagni. Fariba non ha potuto far altro che assistere allo scontro da lontano voltandosi poi verso i suoi compagni e ricordando i tempi in cui c’era lei accerchiata dal branco. Anche Awed sembra un po’ confermare e si dicono fortunati di essere in questo nuovo gruppo, ma cosa succederà questa sera?

Fariba Tehrani felice all’Isola dei Famosi 2021 con Matteo e gli altri: “Siete la mia famiglia”

Fariba Tehrani nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi 2021 è andata a pesca di ricci proprio insieme a Matteo Diamante e gli altri ragazzi e a quel punto si è detta finalmente contenta perché sta vivendo questa avventura con questi ragazzi che ha definito adesso la loro famiglia. Non si sente più sotto attacco come un tempo e quando volta le spalle sa che nessuno la attaccherà. In questi giorni ha avuto modo di insegnare ad Awed a tagliare i cactus e anche i cocchi come una vera e propria mamma, ma il programma sta per tornare in onda in diretta e anche questa sera gli equilibri potrebbero già cambiare.

