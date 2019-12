Farmacie di turno aperte a Capodanno 2020/ Milano e Roma: elenco, info orari

I grandi festeggiamenti in occasione del Capodanno 2020 potrebbero portare a qualche malessere di stagione come raffreddori o influenze improvvise. Sapere le farmacie di turno aperte anche il primo dell’anno potrebbe essere un’ottima soluzione di fronte ai malanni passeggeri causati magari da una cattiva digestione in seguito agli eccessi del cenone di San Silvestro o semplicemente al mal di gola per le ore trascorse all’aperto, aspettando lo scoccare della mezzanotte magari in uno dei tanti concerti gratuiti d’Italia. Qualunque sia la ragione, purtroppo nel giorno di Capodanno molte farmacie saranno inevitabilmente chiuse. Tuttavia la Guardia Farmaceutica è un servizio di presidio che garantisce il servizio anche notturno da parte delle farmacie aperte, organizzando i vari turni con le altre farmacie del posto anche nei giorni festivi in base ad un calendario prestabilito dall’Ordine dei Farmacisti. In ogni principale città italiana, dunque, è garantita la presenza di farmacie di turno aperte anche nei giorni di festa, anche se qualche difficoltà potrebbero incontrarla gli abitanti della provincia costretti così a spostarsi anche per diversi chilometri prima di raggiungere la sola farmacia aperta a Capodanno più vicina.

FARMACIE DI TURNO APERTE A CAPODANNO 2020 A MILANO

Come conoscere le farmacie di turno aperte a Capodanno 2020? Solitamente il proprio Comune di residenza garantisce sul proprio portale web l’elenco delle farmacie che terranno le serrande alzate anche nei festivi. In occasione del primo dell’anno, a Milano non sarà però facilissimo conoscere tutte quelle aperte. Tra coloro che garantiranno il turno il prossimo 1 gennaio c’è la farmacia Manelli in zona Milano Fiera, in via G. Silva 39, la quale resterà aperta dalle 8.30 alle 19.30. Aperta anche la farmacia presso l’aeroporto Linate, la quale garantirà ai proprio clienti l’orario 8-20.30. La farmacia Santa Chiara in via Crescenzago 36 farà il doppio turno 8.30-12.30 e poi 15.30-19.30. Modalità simili anche per la farmacia Carnevale di via Sanzio Raffaello 2, che accoglierà la propria clientela alle 8.30 e fino alle 13 per poi riaprire nel pomeriggio alle 15 e fino alle 19.30. Mal di testa, mal di denti improvvisi e raffreddori potranno trovare certamente soluzione grazie alle numerose farmacie di turno sparse nel capoluogo lombardo ed aperte anche il primo dell’anno.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia

FARMACIE DI TURNO APERTE A CAPODANNO 2020 A ROMA

Anche chi ha trascorso il Capodanno a Roma potrebbe avere bisogno di una farmacia aperta: quali saranno quelle di turno il primo gennaio? Non tutte le farmacie potrebbero avere il sito web o la pagina Facebook aggiornata con gli orari e le aperture straordinarie. Tuttavia, tra quelle aperte nella Capitale segnaliamo la farmacia Testaccio, in Piazza Testaccio, 8, la quale rispetterà il seguente orario: 8.30-20.00. Turno frammentato quello garantito dalla farmacia Rossi Dott.ssa Guendalina, in via Giulio Agricola 96, con apertura mattutina dalle 8.30 alle 13 e poi dalle 16 alle 19.30. Rispetterà il tradizionale orario continuato la farmacia Torresi di via Cerveteri 5, che dalle 8.30 alle 20 garantirà, nei casi presi in esame, la vendita di farmaci da banco o sotto prescrizione medica. In piazzale Morelli la farmacia dei Colli sarà aperta per 12 ore no stop fino alle 20.30, mentre sarà possibile trovare aperta fino alle 21 la farmacia Damiani di via Po 37.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia



