Farmacie di turno aperte Natale e Santo Stefano/ Roma e Milano: elenco, orari e info

Febbre alta, mal di testa o un raffreddore… Sono diversi i motivi per i quali potreste ritrovarvi a cercare le farmacie di turno aperte a Natale e Santo Stefano. Attenzione poi a quello che mangiate durante le feste, perché il rischio di indigestione è sempre dietro l’angolo. Se dunque vi ritrovate durante le festività natalizie purtroppo con la necessità di comprare dei farmaci, non preoccupatevi. C’è anche la “Guardia Farmaceutica”, un servizio di presidio che vede ogni farmacia aperta al pubblico prestare servizio anche di notte, avvicendandosi di volta in volta con le altre anche nei giorni festivi, secondo un calendario prestabilito dall’Ordine dei Farmacisti. Si tratta di un servizio garantito in tutte le principali città italiane, ma la situazione si complica per chi abita in piccoli centri abitati. Ci sono dei casi in cui, infatti, si è costretti a percorrere decine di chilometri per trovare una farmacia aperta a Natale e Santo Stefano. Ci sono diversi siti web, tra cui quelli ufficiali del Comune di residenza, che pubblicano date e orari delle farmacie di turno.

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO A ROMA

Conoscere tutte le aperture delle farmacie di Roma è praticamente impossibile. Ma può capitare di avere bisogno di un farmaco durante le feste. Magari vi ritrovate a Natale e Santo Stefano dall’altra parte della città, quindi non sapete come cercare una farmacia. E poi il web non sempre è d’aiuto, perché ci sono farmacie che non hanno un sito ufficiale, quindi si finisce per girare a vuoto per la città nella speranza di trovare una aperta. Tramite il sito di Roma Capitale, però, si trova la soluzione a questo problema. Dalla voce “Farmacie” si può risalire al sito di Federfarma Roma, che dedica un’area intera alla ricerca delle farmacie aperte più vicine, in turni sia diurni sia notturni. Come funziona? Basta accedere al link che vi riportiamo di seguito, inserire il Municipio di interesse e la data, poi appare la lista completa. A Natale la Farmacia Testaccio ad esempio osserva questi orari: 08:30 – 20:00. Farmacia Rossi Dott.ssa Guendalina invece 08:30 – 13:00 16:00 – 19:30. La Farmacia Giulio Cesare 08:30 – 20:00. E dal link che vi riportiamo potete cercare anche le aperture per Santo Stefano.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia.

FARMACIE DI TURNO APERTE NATALE E SANTO STEFANO A MILANO

A Milano e provincia, Lodi e Monza Brianza sono 87 le farmacie che resteranno aperte a Natale e a Santo Stefano. Di queste, sono 63 sono farmacie di turno, mentre 24 sono quelle che resteranno aperte 24 ore su 24. E così, grazie al consueto coordinamento del sistema di turnazione, che è peraltro molto efficiente, sarà garantito un servizio capillare ai cittadini anche il 25 e 26 dicembre. Lo ha annunciato nei giorni scorsi Federfarma Lombardia, attraverso la sua presidente Annarosa Rocca. I metodi per individuare le farmacie aperte sono svariati: ci sono le classiche bacheche informative all’esterno delle farmacie, l’app per smartphone Farmacia Aperta. A Milano città il giorno di Natale saranno 21 le farmacie aperte, coprendo diversi quartieri anche periferici: via Nikolaijevka 3, via Giambellino 64, via Ruggiero di Lauria 22, via Lessona 2, via Falck 19, viale Toscana 17, via Alamanni 2, piazza Insubria 11, via Illirico 11, viale Ranzoni 2, piazza Miani 3, via Pichi 9, via Sansovino 1, via Astico 13 (angolo via Iglesias), viale Monte Grappa 7, via Castaldi 29, via della Spiga 2, corso Magenta 96, via Arbe 65, via G. Carli 14, via Arnaldo da Brescia 1, via Olmetto 21, piazzale Cinque Giornate 7. Per gli orari e le informazioni sulle altre zone c’è il link di seguito.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia.



