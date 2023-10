Farmaco ‘inganna’ i muscoli e fa dimagrire/ I primi esperimenti: “simula esercizio fisico e si perde peso“

Arriva una scoperta rivoluzionaria per chi sogna di perdere peso senza fare fatica. Niente palestra e nessuna dieta. Un sogno? No, è realtà. Si tratterebbe di un farmaco ‘miracoloso’ capace di mimare l’esercizio fisico facendo dimagrire. Il medicinale per ora è stato sperimentato solo sui topi dando però risultati strepitosi. Il suo studio e il suo perfezionamento, come apprendiamo da Adnkronos, serviranno a curare patologie serie come obesità e diabete.

Il nuovo composto è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori e studiosi di farmacia dell’università della Florida, capitanati dal Professor Thomas Burris, e si sta rivelando promettente sui topi, puntando anche a verificarne in futuro i risultati anche sull’uomo. I risultati dello studio, condotto insieme a ricercatori della Washington University di St. Louis e della St. Louis University, sono pubblicati sul ‘Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics‘. Il farmaco in questione è conosciuto come SLU-PP-332 e appartiene a una classe di medicinali chiamata “mimetici dell’esercizio”. Questi composti mirano a fornire alcuni dei benefici dell’attività fisica senza richiedere in effetti l’effettiva attività fisica.

COME FUNZIONA IL FARMACO MIRACOLOSO

Il principio alla base del farmaco è quello di stimolare un percorso metabolico naturale nel corpo, simile a ciò che accade durante l’esercizio fisico. In particolare, il medicinale agirebbe su un gruppo di proteine chiamate Err, che sono responsabili dell’attivazione di alcune delle più importanti vie metaboliche nei tessuti ad alto consumo energetico, come i muscoli, il cuore e il cervello. Questa attivazione fa sì che il corpo si comporti come se stesse facendo un allenamento strenuo, aumentando il dispendio energetico e accelerando il metabolismo dei grassi. In pratica questo farmaco riesce a far perdere peso ‘convincendo’ i muscoli che si stanno esercitando più di quanto facciano in realtà, aumentando di conseguenza il metabolismo. La molecola in esso contenuta aumenta anche la resistenza, aiutando i topi (uniche cavie allo stato attuale) a correre quasi il 50% in più rispetto a prima. Il tutto senza muoversi.

Facendo assumere il farmaco ai topi obesi 2 volte al giorno per un mese ha fatto sì che guadagnassero 10 volte meno grasso rispetto ai topi non trattati e perdessero il 12% del loro peso corporeo. E tutto questo continuando a mangiare la stessa razione di cibo e senza fare alcun esercizio fisico. Inoltre in un altro studio che il laboratorio di Burris starebbe per pubblicare, i ricercatori hanno anche trovato riscontri del fatto che il composto possa anche trattare l’insufficienza cardiaca nei topi rafforzando il muscolo cardiaco. E oltre ai risultati ottenuti, la notizia positiva è che finora il farmaco non ha generato alcun effetto collaterale grave.











