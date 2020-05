Fase 2 “Dal 18 maggio aperture scaglionate”/ “Possibili nelle regioni meno colpite”

Pubblicità

Dal prossimo 18 maggio potrebbero esserci delle riaperture a livello regionale: parliamo ovviamente della Fase 2 nella pandemia da Coronavirus, che è ufficialmente iniziata lunedì (come da Dpcm del 26 aprile) ma in maniera molto blanda e prevedendo solo poche concessioni rispetto alle settimane precedenti. Intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, il vice ministro dell’Intero Matteo Mauri ha parlato della probabilità che tra due settimane si entri in una nuova fase: “Avendo chiara la situazione epidemiologica si potranno fare delle riaperture a effetto variabile” ha detto, confidando anche che nelle regioni con un livello di contagio minore le concessioni possano essere maggiori. Argomento del quale si era parlato già tempo fa, quando la Fase 2 era ancora in lavorazione: già l’Oms per bocca di Walter Ricciardi aveva fatto sapere che la riapertura scaglionata, partendo dalle Regioni meno colpite dal Coronavirus, sarebbe potuta essere una possibilità concreta.

Pubblicità

FASE 2 “DAL 18 MAGGIO RIAPERTURA SCAGLIONATA”

Il vice ministro Mauri ha comunque predicato cautela, nonostante la breccia: ha infatti detto che in queste Regioni con meno contagi saranno anche minori gli immunizzati, “e il livello di pericolo è comunque alto”. Altro tema delicato e cui fare fronte, perché effettivamente una zona del Paese in cui il Coronavirus abbia colpito meno potrebbe anche essere più soggetto ad un nuovo focolaio, qualora non si mantengano le dovute cautele e le norme di sicurezza. Comunque, si è pronti a ripartire in qualche modo; a tale proposito Matteo Mauri ha fatto sapere che “se si governa bene questa fase, a un certo punto si potrà aprire anche di più laddove ce lo possiamo permettere”. Questo comunque non avverrà prima del 18 maggio che, come sappiamo, è un’altra deadline importante che riguarda anche gli allenamenti delle squadre di calcio ed eventualmente la maturità nelle scuole.

Pubblicità

A conclusione del suo intervento, il vice ministro ha poi ricordato la questione della Regione Calabria, della quale si parlava recentemente: il ministro Francesco Boccia ha impugnato l’ordinanza regionale secondo la quale bar e ristoranti venivano riaperti con la concessione di qualche tavolo all’esterno dei locali. La presidente Jole Santelli si era difesa sostenendo di non aver fatto nulla di scandaloso e dicendo che in nessun caso avrebbe ritirato l’ordinanza. In merito alla situazione, Mauri ha detto che “la scelta della Regione Calabria è sbagliata, lì si è intervenuto impugnando l’ordinanza perché si ritiene pericolosa” per quanto detto in precedenza, circa la necessità di tenere sotto controllo la situazione. Tuttavia, la strada verso la riapertura scaglionata sembra essere tracciata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA