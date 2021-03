Fasma, “Parlami”/ La grande crescita di un talento (Sanremo 2021)

A un anno di distanza dalla vittoria nella categoria “Nuove Proposte”, Fasma è tornato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Parlami”. Il giovane artista al momento è 19esimo nella classifica generale ma con il televoto ha la possibilità di recuperare terreno, considerando l’ampio seguito tra i più giovani. Uno dei siparietti più singolari di questo Festival ha coinvolto proprio il 24enne: nella serata di giovedì è stato costretto a interrompere la sua esibizione a causa di un malfunzionamento fonico, ricominciando l’esibizione con Nesli ne “La fine”.

Tra rock e pop – accompagnato da GG e dal chitarrista Red, diretto dal maestro Enrico Melozzi – Fasma è riuscito a conquistare ampi consensi con il suo brano ma anche per il suo stile. Il marchio che veste il cantante è quello di Dolce & Gabbana, che per lui ha pensato diverse mise per le quattro serate che lo hanno visto protagonista sul palco dell’Ariston.

FASMA, I BUONI RISCONTRI PER “PARLAMI”

Fasma è dunque ritornato quest’anno al Festival di Sanremo con una rock ballad che mescola cantautorato rap, archi e chitarre elettriche. Il brano è stato prodotto dall’immancabile compagno di avventure GG ed è destinato a fare il pieno di vendite. Ricordiamo che il suo precedente brano, “Per sentirmi vivo”, ha raccolto un doppio disco di platino. Ma non è tutto: recentemente ha diffuso il “suo” “Manifesto per la tutela dell’arte”, «una vera e propria carta in cui vengono elencati i principi per la tutela del rapporto tra arte, artisti e terzi mediante 14 articoli».

Fasma è pronto per la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston e può contare sugli ampi consensi ottenuti sul web, ecco qualche giudizio: «Ma Fasma così basso in classifica con una canzone scritta e costruita benissimo?! Ma stanno scherzando?! Ma io non ho parole», «Posso dire secondo me anche la canzone di Fasma molto sottovalutata », «Fasma che canta con occhi chiusi, tremando e con i respiri strozzati dall’emozione. Che dire, è così piccolo ma anche così grande su quel palco che ogni sera conquista sempre di più».



