Fast & Furious 9, “emozioni e donne toste”/ Parlano le star della saga: “è speciale!”

Le protagonisti femminili di Fast & Furious 9, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Anna Sawai, Cardi B e le due attrici Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, parte della saga fin dall’esordio, hanno spiegato in un video perchè possiamo considerare la saga davvero unica. “Il franchise di Fast & Furious è qualcosa di meraviglioso, dà finalmente risalto alla figura della donna nei film d’azione.”, dichiarano nel video le attrici; “Ci saranno emozioni e donne toste”, viene allora sottolineato. Charlize Theron invece ammette che “Le donne in Fast prendono il sopravvento”. Ricordiamo che il nono capitolo, che vede alla regia Justin Lin, in alcuni paesi è già uscito, facendo registrare incassi importanti. In Italia l’uscita del film è invece fissata per il 18 agosto.

Fast & Furious 9, la sinossi del nuovo capitolo



Di recente Vin Diesel, una delle star e produttore della saga, ha svelato che è attualmente in fase di sviluppo un film spin-off di Fast & Furious con Cipher (Charlize Theron). Attualmente, il piano è concludere i principali film di Fast & Furious con altri due film dopo F9. Ricordiamo la sinossi ufficiale del nono capitolo della saga: “Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).”

