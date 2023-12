Fastweb accelera l’Intelligenza artificiale/ Supercomputer Nvidia svilupperà il primo modello IA in italiano

L’Intelligenza artificiale crescerà in Italia e parlerà italiano come “lingua madre”. Fastweb ha acquistato da Nvidia (azienda tecnologica statunitense) un supercomputer dedicato a sviluppare il primo Large Language Model (LLM), algoritmo che viene usato per l’IA. Questo sarà addestrato in lingua italiana e verrà installato in Lombardia in uno dei Data Center Fastweb di ultima generazione. “Con questo investimento strategico Fastweb rafforza la propria vocazione di abilitatore della trasformazione digitale del paese e mette le basi per consentire lo sviluppo di servizi di Intelligenza Artificiale attraverso un approccio di sovranità nazionale e di sostenibilità” ha dichiarato Walter Renna Ceo di Fastweb.

Il Ceo di Fastweb ha poi aggiunto: “Mettiamo a disposizione dei nostri clienti Enterprise, delle PA e di tutto l’ecosistema nazionale un sistema potentissimo, trasparente e spiegabile, in grado di supportare ad ogni livello lo sviluppo di applicazioni avanzate di AI generativa”. Ronnie Vasishta, senior vice president Telecom di Nvidia, ha spiegato: “Mentre l’attenzione dell’industria si focalizza sempre più sul cloud computing, le telco del futuro non saranno solo fornitori di connettività”.

Fastweb svilupperà l’intelligenza artificiale in Italia

Il sistema che porta l’Intelligenza artificiale in Italia è la 31 Nvidia Dgx H100 che sarà installato in uno dei data center Fastweb di ultima generazione ubicato in Lombardia. Verrà alimentato da energia rinnovabile. La tecnologia, basata su Nvidia Dgx SuperPod ed equipaggiato con 248 Nvidia H100 Tensor Core GPUs, dovrebbe diventare operativa entro la prima metà del 2024. Il sistema, come spiega Fastweb, sarà a disposizione di aziende, università, pubbliche amministrazioni in cloud in modalità IaaS (Infrastructure as a service). Si occuperà di sviluppare servizi di Intelligenza artificiale.

Il supercomputer e la suite NVIDIA AI Enterprise serviranno a Fastweb per lo sviluppo del primo Large Language Model (LLM) addestrato nativamente in lingua italiana. Esperti di Intelligenza Artificiale lavoreranno attraverso sistemi di deep learning per sviluppare l’LLM sulla base di set di dati in lingua italiana: il sistema servirà a Fastweb ma anche ad altre aziende. Grazie all’Intelligenza Artificiale Generativa, questo catturerà sfumature della lingua italiana, della sua grammatica, del contesto e della specificità culturale nazionale.











