Fatima Trotta/ “Honolulu? Sarà divertente. Con Francesco Mandelli strana coppia”

Fatima Trotta è pronta per il debutto di “Honolulu“, il nuovo programma comico in partenza in prima serata su Rai1. La conduttrice di “Made In Sud” non sarà da sola, visto che a condurlo ci sarà anche Francesco Mandelli. Intervistata da Nuovo Tv, la Trotta ha anticipato sul nuovo programma: “sarà molto divertente. Gli autori del programma interagiranno con noi conduttori e commenteranno i pezzi dei comici e mostreranno anche il backstage”. Parlando, invece, del co-conduttore ha rivelato: “io e Francesco Mandelli siamo agli opposti. Una strana coppia. Lui vive in un mondo tutto suo, mentre io sono precisa e puntuale. C’è una bella alchimia”.

Un duo inedito, ma che si preannuncia davvero esplosivo nel nuovo programma comico di Italia 1 che potrà contare sulla partecipazione di comici di LOL, ma anche di Made in Sud, anche se la padrona di casa ha precisato: “non voglio rovinare la sorpresa”. Eppure la conduttrice televisiva, che in passato ha partecipato al programma ‘Veline’ e successivamente a ‘I raccomandati’ di Rai1, non ha nascosto di avere avuto qualche timore prima di lanciarsi in questa nuova avventura.

Fatima Trotta: “Honolulu? Ho avuto timore”

Fatima Trotta, intervistata dal periodico Ora, ha rivelato però di aver avuto all’inizio qualche diffidenza nell’accettare la conduzione di “Honolulu”. Dopo il grande successo di ‘Made in Sud’ la conduttrice napoletana non voleva ripetersi, ma alla fine la freschezza del programma l’ha spinta a ripensarci e ad accettare. “Pur trattandosi di un ambito comico, che rappresenta un po’ la mia zona ci confort, ho avuto timore di dovermi confrontare, da napoletana, con una comicità di stampo “nordico” che ha dei tempi molto diversi di quella partenopea” – ha detto la bella conduttrice che parlando delle novità del programma ha rivelato: “la vera novità del programma consiste nel fatto che Andrea Pisani e Luca Peracino, duo comico dei PanPers, non sono soltanto autori e capi progetto dello show, ma saranno in scena con una sorta di backstage a vista”.

Non solo, parlando di anticipazioni sul nuovo programma ‘Honolulu’ ha aggiunto dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “ci sarà la comicità del nord, ma anche del centro e del sud Italia, per non dare uno stile troppo settentrionale. Ci sarà anche il momento del backstage, con Andrea Pisani e Luca Peracino dei Panpers che sono i capi-progetto”.



