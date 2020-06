Fatima Trotta/ “Mio marito Luigi mi capisce al volo, ci compensiamo” (Made in Sud)

Fatima Trotta torna in tv con la nuova edizione di “Made in Sud“, il programma comico di successo in partenza da martedì 16 giugno 2020 in prima serata su Rai2. Un appuntamento che si preannuncia davvero imperdibile stando a quanto dichiarato in esclusiva assoluta dalla conduttrice a SuperGuida Tv dove ha anticipato anche alcune novità di questa nuova edizione ai tempi del Coronavirus: “le novità sono diverse per ovvi motivi considerando l’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare. Non saranno pertanto solo artistiche ma anche tecniche. Per la prima volta non avremo il pubblico e questo rappresenta una difficoltà perché un programma comico si alimenta di risate e di applausi. Osserveremo il distanziamento sociale adottando tutte le precauzioni anche per entrare in scena. Sarà un “Made in Sud” diverso, con molti paletti”. Accanto a lei troveremo Stefano De Martino con cui la Trotta non nasconde di aver instaurato un bellissimo feeling. “Più andiamo avanti e più ci accorgiamo che c’è un grandissimo feeling” – ha dichiarato la Trotta che parlando proprio di Stefano De Martino ha precisato -“è entrato in punta di piedi nel programma e ha portato un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni. Si è lasciato amalgamare e trascinare dalla famiglia “Made in Sud”. Stefano torna con una consapevolezza e con un’esperienza diversa considerando la gavetta che ha fatto anche con il programma “Stasera tutto è possibile”. Lo definisco cazzaro nel senso che ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso. A volte tende a distrarsi”.

Fatima Trotta fidanzato: “Quando ho conosciuto mio marito Luigi de Falco eravamo già amici”

Durante la lunga chiacchierata con SuperGuida Tv, Fatima Trotta si è lasciata andare anche ad una serie di rivelazioni. La prima su Amici Celebrities, l’edizione speciale del programma di successo di Maria De Filippi andato in onda lo scorso autunno. “C’è stato un corteggiamento ma ero impegnata con altri progetti lavorativi” ha rivelato l’attrice e conduttrice che si è anche sbottonata sulla sua vita privata parlando del fidanzato a cui è legata da diverso tempo. La bella e simpatica Fatima, infatti, è felicemente fidanzata con Luigi conosciuto proprio durante le registrazioni di Made in Sud: “quando ho conosciuto mio marito Luigi de Falco eravamo già amici. Lui ha avuto un’esperienza a “Made in Sud” e dopo che ha abbandonato il mondo dello spettacolo è scattata tra di noi la scintilla. Sono per il non frequentare gli stessi ambienti di lavoro. Io posso sostenerlo nelle sue faccende e lui mi sostiene nelle mie. La cosa che ci ha aiutato è il fatto che lui ha avuto una parentesi nel mondo dello spettacolo. Lui mi capisce al volo se rientro a casa triste o felice perché ha vissuto sia pur per un periodo quelle stesse dinamiche. Ci compensiamo molto”.



