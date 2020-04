Luigi De Falco, marito Fatima Trotta/ “Senza di te ma”: la dedica sui social per…

Pubblicità

Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta. Sposati dal 2016, comico del duo ‘I gemelli De Falco’ e la conduttrice di Made in Sud dove fa coppia con Stefano De Martino, vivono un amore riservato e lontano dal mondo del gossip. Pur facendo entrambi parte del mondo dello spettacolo, Luigi De Falco e Fatima Trotta hanno sempre evitato il mondo del gossip. Pur essendo presenti entrambi sui social, infatti, sono poche le foto di coppia che regalano ai fans. Luigi De Falco, in particolare, è sempre rimasto un passo indietro cercando di non rubare la scena alla sua bellissima moglie,s empre più amata dal pubblico di Raidue. In occasione del giorno di San Valentino, tuttavia, Luigi ha pubblicato una foto su Instagram facendo una dolce dedica alla moglie che, a sua volta, ha risposto. Al “Felice San Valentino” del marito, Fatima Trotta ha risposto: “Senza di te non ho ricordi..senza di te non ho sogni futuri…senza di te mai”.

LUIGI DE FALCO, LA DEDICA DI FATIMA TROTTA PER L’ANNIVERSARIO DI NOZZE

Riservati, ma sempre più innamorati. Luigi De Falco e Fatima Trotta condividono l’amore che li unisce solo in occasioni speciali. Se Luigi De Falco ha pubblicato una foto di coppia in occasione di San Valentino come vi abbiamo spiegato sopra, Fatima Trotta ha pubblicato una dolce foto in occasione del secondo anniversario di matrimonio. “Due anni di noi amore mio, io e te”, scriveva la Trotta nel 2018. Da allora, la conduttrice ha sempre pubblicato sul proprio profilo Instagram foto ei suoi lavori come come Luigi De Falco che è riuscito a conquistare definitivamente il cuore della bella Fatima fino a condurla all’altare. Con la comicità ha fatto breccia nel cuore di Fatima ed oggi, quell’ironia che entrambi hanno, li unisce ancora di più. Fondatore insieme al fratello del duo ‘I gemelli De Falco’, Luigi riesce a separare la vita privata da quella professionale e il suo amore con la Trotta procede a gonfie vele.





