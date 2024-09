Fatman Scoop è morto a soli 53 anni in Connecticut, mentre teneva un concerto. Il rapper, appena 53enne, era famoso per il grande successo “Be Faithful“, con il quale aveva raggiunto la vetta delle classifiche musicali negli Stati Uniti. Per il pubblico è stato un grande trauma vederlo morire sul palco: mentre camminava verso il DJ, si è accasciato sul palco. Subito sono arrivati i soccorsi, ma per l’artista non c’è stato niente da fare.

A dare la triste notizia è stato il sindaco di Hamden, Lauren Garrett, che ha avvisato i fan del rapper passo passo: “Stasera, mentre si esibiva all’Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, alias Fatman Scoop“, ha scritto il primo cittadino: “ha avuto un’emergenza medica sul palco. Lo stanno trasportando in ambulanza all’ospedale. Vi forniremo aggiornamenti quando saranno disponibili. Vi preghiamo di tenerlo nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere“. Fatman Scoop è morto poco dopo i soccorsi.

Fatman Scoop, il messaggio commovente della famiglia: “La sua musica ci ha fatto ballare e abbracciare la vita con positività”

Come quella di tanti artisti, anche la sua carriera e storia di vita sono state molto particolari. Nato nel 1971 in quel di New York, ha lavorato anche come conduttore radiofonico dal 2002 fino ad oggi. Chi ama la sua musica lo ricorda per le sue entrate originali sul palco, con urla e grida per salutare il pubblico. Il grande successo è arrivato con la canzone Be Faithful ma non solo, nel 2005 ha avuto anche l’occasione di lavorare con Mariah Carey nel brano “It’s Like That“, e in “Lose control” con Missy Elliot. Insomma, una carriera fatta di successi sia in campo musicale che nella scena radiofonica: molti lo ricordano anche per aver condotto un programma tutto suo sulla radio Hot 97 di New York.

La sua famiglia ha inviato un comunicato alla stampa descrivendo Fatman Scoop come “la risata delle nostre vite“, e come un uomo dalla forza incrollabile e dal grande coraggio. Il rapper aveva infatti la capacità di muovere le masse e di riunire moltissime persone nei club in cui si esibiva, oltre che ai suoi concerti. “La sua musica ci ha fatto ballare e abbracciare la vita con positività“, ha aggiunto la famiglia di Fatman Scoop: “La sua gioia era contagiosa e la generosità che ha esteso a tutti ci mancherà profondamente ma non sarà mai dimenticata“.