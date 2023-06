Fauci, laurea ad honorem a Siena/ No-vax protestano fuori dall’ateneo: “Go home”

Anthony Fauci contestato a Siena. 500 persone, provenienti da ogni parte d’Italia, si sono date appuntamento a Siena per protestare contro la laurea ad honorem allo scienziato americano, che nel corso della pandemia da Covid-19 si è occupato di gestire l’emergenza per il governo statunitense. Diversi gruppi no vax si sono ritrovati nei giardini della Lizza, protestando con striscioni e manifesti contro l’immunologo. In alcuni si legge “Fauci no thanks go away” e “Fauci go home”.

Le forze dell’ordine, presenti sul luogo, hanno osservato la protesta da vicino, ma non sono stati registrati problemi di ordine pubblico. I no vax sono scesi in piazza l’Università degli Studio di Siena, mentre l’ateneo conferiva la laurea ad honorem in medicina e chirurgia allo scienziato americano. A consegnare il riconoscimento all’immunologo è stato il rettore Roberto Di Pietra ma presentarlo è stato il compito del professor Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.

La laurea consegnata dal rettore

A presentare Anthony Fauci prima del conferimento della laurea ad honorem è stato Francesco Botta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. La laurea con la laudatio è stata riconosciuta all’immunologo per i suoi contributi nella ricerca sull’Aids e altre immunodeficienze: a consegnarla è stato il rettore Roberto Di Pietra. Dal palco dell’ateneo, prima del riconoscimento, Fauci ha tenuto un discorso sulle lezioni della pandemia Covid-19.

Fauci ha ricoperto a lungo il ruolo di consulente per tutti i presidenti degli Stati Uniti, a partire da Ronald Reagan nel 1989. Ha poi lavorato nel dipartimento della Salute statunitense dal 1984 al 2022. Dal 2021 al 2022 è stato consigliere medico capo del Presidente degli Stati Uniti, dando consigli preziosi nel corso della pandemia. Come sottolinea Open, di recente ha dato disponibilità a Rino Rappuoli per collaborare al Biotecnopolo di Siena, il nuovo centro internazionale per lo studio dei vaccini.

