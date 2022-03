Fausto Biloslavo colpito da macerie a Kiev in diretta tv/ “Porca tro*a attenti!”

Piccola disavventura in diretta tv per Fausto Biloslavo. Il noto giornalista si è collegato stamane con il programma di Canale 5, Mattino5, e nell’occasione ha mostrato delle nuove rovine in quel di Kiev: “E’ suonata la sirena attorno alle 7:48 e verso le 8:00 c’è stato un bombardamento”, mostrando le immagini di un palazzo completamente distrutto: “Questi erano ex edifici sovietici che sono stati sventrati, non si è trattato di un colpo di artiglieria ma dei missili”. Fausto Biloslavo si è posizionato proprio a ridosso degli edifici bombardati e ad un certo punto, durante il collegamento in diretta con Mattino5, è stato colpito da un calcinaccio.

Si è infatti sentito lo stesso inviato imprecare: “Porca tro*a!”, per poi aggiungere: “Scusate ma stanno sistemando le macerie e mi è arrivata una cosa in testa”. Fortunatamente Fausto Biloslavo indossava come ogni volta il caschetto protettivo e non si è fatto nulla, ma ovviamente non deve essere stato piacevole ricevere un pezzo di edificio. “Adesso sono ripresi i bombardamenti in periferia – ha proseguito l’inviato di guerra – saranno a due chilometri da qui, vai avanti e ripeti la domanda”.

FAUSTO BILOSLAVO IMPRECA IN DIRETTA TV A MATTINO5: ECCO COSA E’ ACCADUTO

A quel punto Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5, lo ha rincuorato: “Fausto mettiti al riparo se lo ritieni anche dalle macerie che stanno sistemando”. Poi lo stesso ha proseguito nella cronaca di guerra delle ultime ore: “Gli ucraini son riusciti nel giorno precedente il coprifuoco diurno a contrattaccare e a strappare di nuovo una parte del sobborgo di Irpin dalle mani dei russi, una mano è ancora in mano ai russi, ci sono i cecchini, ma l’impressione è che vi sia stato un minimo di controffensiva a due/tre chilometri da Kiev”.

Dopo di che Vecchi ha chiuso il collegamento: “Grazie Fausto buon lavoro, grazie mille”, nessun rimprovero ovviamente in diretta tv all’inviato, che sta lavorando in una situazione assolutamente di rischio, come dimostrato anche dal piccolo incidente avuto in diretta tv.











