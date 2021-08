Fausto Desalu, mamma Veronica salta intervista tv/ “Non può venire, fa la badante”

Doveva intervenire ieri sera durante la puntata de Il circolo degli anelli la mamma di Fausto Desalu, ma non ha potuto per via del suo lavoro da badante. A spiegarlo è stata la conduttrice del fortunato programma di casa Rai, Alessandra De Stefano, che ha appunto annunciato al pubblico da casa che la madre dell’atleta azzurro vincitore della medaglia d’oro nella staffetta dei 4 x 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, stesse lavorando come badante da un’anziana: «Ho parlato con la madre Veronica – le parole della presentatrice del Circolo degli anelli – che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana. Ha cresciuto il figlio da sola venendo dalla Nigeria in Italia. E lui le diceva sempre: “Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno”».

DIRETTA FRANCIA RUSSIA/ Video streaming Rai: albo d'oro, finale volley Olimpiadi

Veronica Desalu, come scrivono i colleghi del Corriere della Sera, è giunta in Italia dalla Nigeria senza conoscere nemmeno una parola di italiano ma ha saputo integrarsi alla perfezione nella nostra realtà e cultura. E così che da cinque anni ha trovato lavoro in quel di Parma come badante, motivo nobile che l’ha appunto portata a dare forfeit al programma televisivo di Rai 2.

ABRAHAM CONYEDO DIRETTA LOTTA OLIMPIADI TOKYO 2020/ L'azzurro in finale per il bronzo

FAUSTO DESALU, MAMMA VERONICA SALTA INTERVISTA IN TV: “LA RIPAGHERO”

«Sono impazzita dalla felicità», era stata l’esclamazione della stessa mamma di Desalu dopo la storica medaglia d’oro nella staffetta conquistata dal figlio nonché da Tortu, Jacobs e Patta: «Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro – aveva spiegato ancora la signora, che vive a Parma -. Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti . Sono davvero molto contenta, non vedo l’ora che ritorni per festeggiarlo. L’ultima volta che l’ho sentito, come ogni mamma, l’ho incoraggiato dandogli la forza di vincere». Ed è stata proprio la mamma il primo pensiero di Fausto Desalu dopo il successo clamoroso: «Chiamatemi Fausto, mia madre mi chiama così. Mi sdebiterò con lei, mi ha insegnato i valori della vita».

LEGGI ANCHE:

MILENA BALDASSARRI, DIRETTA FINALE GINNASTICA RITMICA, OLIMPIADI/ L'azzurra è sesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA