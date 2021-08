VIDEO FINALE STAFFETTA 4X100 M ITALIA MEDAGLIA D’ORO

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella finale della staffetta 4×100 m maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, nuovo trionfo per l’atletica italiana per la quale ormai non esistono più commenti e nel video allora andiamo ad ammirare qualcosa che forse non avremmo mai creduto di poter vedere. Già la vittoria individuale di Marcell Jacobs era stata un’impresa epica, ma vincere addirittura la staffetta, per la quale servono naturalmente quattro grandi velocisti, era ancora più inimmaginabile. Ebbene, è successo quello che forse non osavamo nemmeno sognare: l’Italia medaglia d’oro nella finale della staffetta 4×100 m maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 con il quartetto formato da Lorenzo Patta al lancio, Marcell Jacobs in seconda frazione, Fausto Eseosa Desalu nella terza ed infine Filippo Tortu in chiusura, andando a superare per un solo centesimo di secondo la Gran Bretagna, che in questa estate 2021 da sogno quando ha a che fare con l’Italia si deve sempre inchinare. Dunque vittoria e medaglia d’oro per l’Italia nella finale della staffetta 4×100 m maschile con il tempo di 37”50 alle Olimpiadi Tokyo 2020, che ovviamente è anche il nostro nuovo record italiano, annotazione statistica che però è solo un piccolo dettaglio nel trionfo da leggenda che fa la storia dello sport.

Diretta/ Svezia Canada femminile (risultato finale 3-4 dcr): è oro per le canadesi!

FINALE STAFFETTA 4X100 OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA NELLA STORIA

La medaglia d’oro dell’Italia, il video della finale staffetta 4×100 m maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 non ci stancheremo mai di rivedere. In particolare è stata enorme la gioia di Filippo Tortu, che ha completato l’opera scavalcando di un centesimo il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, 37”50 contro 37”51, il minimo scarto che vale la leggenda. Terzo posto e medaglia di bronzo in 37”70 per il Canada, trascinato sul podio da un fantastico Andre De Grasse, già terzo nei 100 metri e campione olimpico nei 200 metri individuale. Bravo lui, ma ancora più bravi i nostri: celebriamo anche i due nomi meno noti, cioè Lorenzo Patta ed Eseosa Fostine Desalu (più noto come Fausto), che sono anch’essi campioni olimpici e hanno fatto alla perfezione il loro dovere, perché con due soli grandi frazionisti non si potrebbe vincere l’oro nella staffetta 4×100 m alle Olimpiadi. Nella storia avevamo vinto tre medaglie nella staffetta più veloce dell’atletica: bronzo a Los Angeles 1932, argento a Berlino 1936 e bronzo a Londra 1948. Sono passati decenni lunghissimi, non andavamo più nemmeno in finale da Sydney 2000. La storia però è cambiata: Patta, Jacobs, Desalu e Tortu sono nella leggenda…

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Classifica, medaglie: Italia a 38, oro nella 4x100!

RIVEDI LA FINALE DELLA STAFFETTA 4X100 M MASCHILE CON L’ITALIA MEDAGLIA D’ORO: IL VIDEO



LEGGI ANCHE:

RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: è oro Italia 4x100m maschile!

© RIPRODUZIONE RISERVATA