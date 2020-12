Fausto Gresini ha il Covid/ MotoGp: ricoverato in ospedale a Bologna

Preoccupazione nel mondo della MotoGp per le condizioni di salute di Fausto Gresini, che ha il Covid ed è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto attrezzato contro il Coronavirus. Fausto Gresini già a Natale era alle prese con la febbre e con una tosse continua e fastidiosa. Poteva essere una “normale” influenza di stagione oppure il Covid: quando la febbre si è rivelata persistente, Gresini si è sottoposto al tampone che purtroppo ha detto come il manager fosse positivo al Coronavirus. Domenica 27 dicembre si è dunque reso necessario per Fausto Gresini il ricovero presso l’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, ma purtroppo nei giorni successivi le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e di conseguenza si è reso necessario un nuovo spostamento, effettuato ieri da Imola al principale nosocomio del capoluogo Bologna, struttura più attrezzata per affrontare i casi di Covid.

FAUSTO GRESINI RICOVERATO PER COVID A BOLOGNA

Fausto Gresini si aggiunge dunque al lungo elenco di personalità del mondo dello sport che hanno contratto il Coronavirus: pensando alla MotoGp, il principale è naturalmente Valentino Rossi. Per il motomondiale Fausto Gresini è un nome importante nella doppia veste di pilota prima e team manager poi: nella sua carriera da centauro, Gresini si è laureato per ben due volte campione del Mondo con Garelli nella allora classe 125 nelle stagioni 1985 e 1987, con un bottino di 21 vittorie, 47 podi e 17 pole position in 132 Gran Premi disputati tra il 1982 e il 1994. Appeso il casco al chiodo, Fausto Gresini ha fondato il team Gresini Racing, a lungo legato alla Honda come team satellite della HRC prima del passaggio alla Aprilia per gestire il team MotoGp della Casa di Noale. Oltre alla scuderia nella classe regina, il team Gresini Racing nel 2020 ha schierato anche due moto a testa nelle categorie Moto2 (con Nicolò Bulega), Moto3 e MotoE. In tanti hanno espresso la loro vicinanza a Fausto Gresini, sperando che il 2021 ci porti buone notizie sulla sua salute…



© RIPRODUZIONE RISERVATA