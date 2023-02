Fausto Leali: “Anna Oxa a Sanremo 2023? Mi aspetto un grande successo”/ “Quando abbiamo partecipato insieme…”

Fausto Leali parla di Anna Oxa a Sanremo 2023: “Ecco cosa mi aspetto”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in versione tutta Sanremese in vista dell’inizio del Festival previsto per domani 7 febbraio, Fausto Leali viene introdotto proprio da uno dei suoi brani sanremesi: Ti lascerò. Un brano questo che Fausto Leali canta affiancato da Anna Oxa che quest’anno, dopo molti anni di assenza dall’Ariston, torna in gara.

E proprio su questa partecipazione a Sanremo 2023 ha speso qualche parola Fausto Leali, dichiarando: “Mi aspetto dalla Oxa una cosa di grande successo, se lo merita, è bravissima, quindi ci aspettiamo molto.” D’altronde il cantante ha avuto modo di conoscerla bene in passato e di vivere sulla sua pelle il suo talento.

Fausto Leali e il ricordo del Sanremo con Anna Oxa

Fausto Leali d’altronde ricorda proprio quel Festival di Sanremo a cui partecipò con Anna Oxa, vincendo, e il periodo d’oro da cui arrivava: “Quello è stato un momento strepitoso, unico. – ha spiegato il celebre cantante, raccontando poi anche qualche retroscena di quell’edizione – Eravamo già favoriti in partenza devo dire, proprio per la canzone, l’accoppiata. Io venivo da due Festival molto importanti con ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’; avevo il vento in poppa, diciamo così, e lei era fortissima!” Che le previsioni di Leali sul successo della Oxa a Sanremo 2023 diventino realtà?

