Quattro figli da due donne diverse. Dal primo matrimonio con Milena Cantù, conclusosi agli inizi degli anni Ottanta, Fausto Leali ebbe le figlie Deborah e Samantha. Alla prima arrivata, il cantante dedicò la canzone Deborah, portata in gara a Sanremo ’68 e diventata uno dei maggiori successi dell’artista. Sia di Deborah che di Samantha non abbiamo moltissime informazioni, poiché entrambe conducono una vita lontana dai riflettori. Gli altri figli di Fausto Leali arrivano dalla storia d’amore con Claudia Coccomello e sono Lucrezia e Francis Faustino, l’unico figlio maschio.

Fausto Leali/ Dagli esordi e i successi al sogno Sanremo 2025: "Ho qualcosa tra le mani, ma..."

Parlando di amore e sentimenti, in un’intervista di qualche tempo fa, Leali spiegava come l’amore per i figli sia il più forte mai provato. Un sentimento unico e impareggiabile: “L’amore è bello ed importante, io ho avuto tre mogli, ma l’amore dei figli è quello più potente”.

Fausto Leali, la dedica ai quattro figli e la lezione più grande nel rapporto con loro

Spesso Leali ha parlato ai suoi figli attraverso la musica. Dicevamo del brano dedicato alla primogenita, ma ora citiamo anche Una Piccola Parte Di Te, un gradevolissimo pezzo rivolto a tutti e quattro i suoi figli. In un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia, Fausto Leali ha approfondito il tema del rapporto tra genitori e figli, riprendendo appunto la sua canzone.

Milena Cantù e Claudia Cocomello, ex mogli di Fausto Leali/ Le storie più importanti prima del 'vero amore'

“Lì sono stato molto esplicito. I genitori, quelli che sono affettuosi, che collaborano con i figli, che cercano di capire, ce ne sono parecchi. Ci sono quelli che litigano soltanto, ma è inevitabile perché cambiando le generazioni si vedono le cose diversamente”. Sagge parole di Fausto Leali, che con i figli cerca sempre di rapportarsi con equilibrio e soprattutto di essere un buon esempio. Con la sua abnegazione sul lavoro, la sua passione e creatività, la sua umanità e la sua empatia, sicuramente papà Fausto ha cresciuto quattro figli con la testa sulle spalle. Assieme alle compagne ha fatto un ottimo lavoro.

Chi è Fausto Leali: la moglie Germana Schena, carriera e figli/ “La mia storia d’amore…”