Fausto Leali/ “Grande Fratello Vip 5? Vado lì anche perchè sono pagato, vendite dischi non più remunerative”

Fausto Leali ha superato un traguardo importante in questi giorni: la voce nera italiana ha festeggiato infatti i 60 anni di carriera, ricca di successi e canzoni intramontabili. Da oggi, lunedì 14 settembre 2020, il cantante sarà inoltre uno dei concorrenti che vedremo al Gf Vip 5. “Sarà un piccolo sacrificio che spero si riveli un’esperienza positiva“, ha detto di recente a Sorrisi, “ho ricevuto un invito che non potevo rifiutare“. Leali infatti ha ricevuto la richiesta di partecipare al programma da parte di persone che stima molto e per questo ha deciso di accettare. Come se la caverà all’interno della Casa? L’artista sembra avere le idee ben chiare su ciò che vorrebbe vedere in questa nuova convivenza. O meglio, ciò che spera di non trovare: lo spaventa infatti “La mancanza di rispetto e di educazione”, anche se i suoi timori riguardano anche la possibilità di non dormire molto. Come sappiamo, in ogni edizione il gruppo di concorrenti si divide sempre a metà.

C’è chi preferisce fare scherzi e creare caos fino a tarda notte e chi invece preferisce andare a dormire presto, per prepararsi alla mattina successiva. I timori di Leali sono quindi più che fondati: reagirà come Fabio Testi, che l’anno scorso ha tirato le orecchie ai coinquilini in più di un’occasione?

FAUSTO LEALI: “ECCO PERCHE’ PARTECIPO AL GRANDE FRATELLO VIP 5”

Come mai Fausto Leali ha decido di partecipare al Grande Fratello Vip 5? Una domanda che ha interessato moltissimi italiani: l’ingresso del cantante nel reality ha lasciato tanti a bocca aperta. “Vado lì anche perchè sono pagato“, ha svelato il diretto interessato a Libero, “non certo per beneficenza. Le vendite dei dischi non sono così remunerative come in passato: non si vendono più milioni di copie”. La pandemia di certo non avrà giovato alle casse dell’artista, che a causa del Covid-19 ha dovuto affrontare la sospensione dei concerti previsti.

Intanto Leali si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram e ha spiegato ancora di più perchè ha fatto questa scelta così azzardata: “Quando ho preso la decisione di accettare l’invito di partecipare al Grande Fratello Vip, ero consapevole che sarei stato oggetto di critiche e questo fa parte del gioco, ma per gli spropositi letti e quindi cose non vere, ci tengo a precisare che: nella mia vita ho sempre lavorato e lavoro ancora con tanta soddisfazione e grinta e dopo 55 anni di dignitosa carriera, credo che mi possa permettere di giocare e fare esperienze nuove”. Leali ci tiene a sottolineare che è sicuro di divertirsi moltissimo nella Casa e che questa sarà una fantastica avventura. Clicca qui per leggere il post di Fausto Leali.

