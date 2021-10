Fausto Leali/ Padre orgoglioso dei figli Samantha e Deborah, Lucrezia e Francis Faustino

Il percorso congiunto tra Amadeus e Fausto Leali nel 2021 ha già avuto un suo apice durante l’ultimo Festival della Canzone italiana di Sanremo, quando il cantante ‘urlatore’ di Brescia, partecipando nella serata nella quale vecchie glorie come lui o la collega Gigliola Cinquetti hanno dato spolvero delle loro ugole ancora dorate. Nella serata presentata assieme ad Elodie, Amadeus ha avuto il piacere di dare letteralmente voce all’urlatore per eccellenza della canzone italiana, primato che forse condivide solamente con Johnny Dorelli o Domenico Modugno, e nella serata nella quale, interpretando ‘Mi manchi’ un suo urlo è uscito come una sorta di ruggito da parte di un leone ferito in malo modo, video divenuto in seguito virale sul web, è stata comunque l’occasione per conoscersi tra lui e il conduttore televisivo.

Nella seconda serata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 quindi il sodalizio è confermato e la volontà di avere Fausto Leali nel roster di ospiti in studio, un cantante trasversale che ha raccolto successi in tutte e tre le decadi in oggetto, è motivo di orgoglio personale di parte di Amadeus.

Fausto Leali non è un uomo la cui vita privata è sotto i riflettori, artista piuttosto schivo che rilascia poche interviste, almeno oggi, periodo nel quale le sue uscite discografiche sono ridotte al lumicino e si annovera solamente la produzione 2016 ‘Non solo Leali. Duetti semplicemente unici come ultimo lascito del cantante. Ma fu un disco apprezzato, maturo come un buon vino d’annata, un album nel quale reinterpreta i suoi brani di successo assieme a colleghi del suo periodo o con le nuove leve anche del rap, come Clementino.

Ovviamente non mancano le voci storiche, da Baglioni a Renzo Arbore, da Enrico Ruggeri a Massimo Ranieri, un altro leone da microfono per i suoi ruggiti su note potenti e acute. Fausto Leali arriva sul palco della Suzuki Arena, come sempre, velato da una coltre di mistero, per quanto l’interprete di ‘A chi’, ‘Io amo, e la celebre ‘Ti lascerò’, duetto assieme ad Anna Oxa che gli valse la vittoria del Festival di Sanremo 1989, uno dei brani forse più emozionanti e toccanti di tutta l’epopea della musica italiana, ha rilasciato piccole orme della sua vita privata su diversi giornali regionali. Sappiamo che dai suoi tre matrimoni con la collega Milena Cantù, il secondo con Claudia Cocomello e il terzo con Germana Schena, trent’anni più giovane dell’artista, ha avuto quattro figli, due con la prima e due con la seconda moglie.

Oggi è quindi padre orgoglioso e felice di Samantha e Deborah, avuti con Milena, e di Lucrezia e Francis Faustino, avuti durante il matrimonio con Claudia, relazione dalla quale è nato quel maschietto che aveva tanto desiderato, per quanto papà Fausto non ha mai nascosto il suo grande amore per il trittico di splendide fanciulle prima di Francis. Sono piccole notizie che ci consegnano un Fausto Leali pronto per ruggire ancora e ancora una volta davanti ad una platea importante, in attesa del 2 ottobre per poter applaudire ancora un vero Leone della musica, anche perché nato nella città definita ‘la Leonessa’.

