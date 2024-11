Tanti sono gli esempi di amore viscerale, ma uno in particolare lo racconta Iva Zanicchi quando parla del suo compianto compagno, Fausto Pinna. Scomparso lo scorso 8 agosto dopo una lunga battaglia con la malattia, un terribile tumore. In una recente intervista, la cantante ha raccontato quanto sia dura la quotidianità scandita dall’assenza dell’amore della sua vita: dall’87 erano un’unica cosa, un amore che ha sfiorato la soglia dei 40 anni e che ha caratterizzato un arco di vita importantissimo per Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi a Verissimo: "Mio marito Fausto Pinna è vicino"/ "Un ufficiale austriaco mi ha salvato la vita"

“E’ una perdita dolorosissima perchè mi sento davvero sola; anche se ho tante persone attorno, quando vado a letto la sera mi viene la malinconia, un vuoto difficile da colmare… Lui non aveva paura della morte, era curioso di vedere cosa c’è dall’altra parte, io non lo sono invece”. Queste le toccanti parole di Iva Zanicchi nel parlare della malinconia di oggi dovuta all’assenza del suo amato compagno Fausto Pinna, scomparso a causa della malattia lo scorso 8 agosto.

Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi: E’ una mamma eccezionale”/ “Con lei ho sbagliato…”

Iva Zanicchi e gli ultimi attimi di vita del compagno Fausto Pinna: “Quando ho capito che era il momento, gli ho detto…”

Iva Zanicchi non ha mai lasciato solo il suo compagno Fausto Pinna durante il calvario della malattia; la battaglia contro il tumore è stata lunga, estenuante, ma la cantante al suo fianco ha cercato di lenire quel dolore. “L’ultimo mese è stato doloroso per la sofferenza; per quanto andasse avanti di morfina, soffriva tanto… L’ultima notte mi sono addormentata, e questo non me lo perdono”. Sempre a Verissimo, toccante il racconto della cantante rispetto agli ultimi attimi di vita del compagno Fausto Pinna: “Aveva 41 di febbre, quando sono tornata in camera ho capito, gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Amore, vedrai che adesso starai meglio, tranquillo, ti voglio bene’. Lui ha fatto il suo ultimo respiro, e se n’è andato…”.