Il 2024 per Iva Zanicchi non è stato un anno semplice: la cantante emiliana ha perso il suo compagno storico, con il quale condivideva la vita che ormai più di quarant’anni, Fausto Pinna. L’uomo, che lei definiva “marito“, è venuto a mancare ad agosto di quest’anno: parlandone, il volto noto della TV ha dichiarato di sentirlo sempre vicino. “Ogni tanto mi sgrida ancora“ ha spiegato Iva Zanicchi a verissimo, parlando con Silvia Toffanin: di contro però, la Zanicchi ha affermato di aver ritrovato la fede e per questo di sentirsi meglio nonostante la grave perdita del compagno.

Ma come è morto Fausto Pinna, produttore musicale e compagno da una vita intera di Iva Zanicchi? L’uomo ha combattuto contro una lunga malattia e si è spento nell’agosto del 2024: soffriva di un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato molto tempo fa. Pur essendo molto riservata su quella che è la propria vita privata, al Corriere della Sera, Iva Zanicchi, ha raccontato che il compagno fumava 90 sigarette al giorno, a volte addirittura tre insieme. Proprio per questo motivo, si sarebbe ammalato: un percorso molto lungo, quello della malattia, che l’ha strappato alla vita a 74 anni, nel 2024. “Lui aveva smesso dodici anni fa ma era ormai tardi: il tumore è partito da lì e aveva i polmoni pieni di catrame” ha spiegato l’artista.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: “Con me non parlava mai di morte”

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi da quarant’anni, è morto lo scorso 8 agosto dopo aver combattuto a lungo contro un tumore polmoni. Negli ultimi anni della sua vita, passava le giornate a letto, come raccontato proprio dalla cantante emiliana: si alzava solamente per fare colazione con la sua compagna, nonostante per lui fosse uno sforzo davvero ingente. La Zanicchi ha raccontato inoltre che con lei non parlasse mai di morte: Fausto pinna infatti non voleva farsi vedere vulnerabile e non voleva neppure che la compagna soffrisse. Uno degli ultimi desideri dell’uomo, è stato quello di farti disperdere le sue ceneri nelle acque della Sardegna.