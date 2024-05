Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ La cantante: “Facciamo ancora ses*o perché se smetti…”

Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi: storia di un legame trentennale

Dopo la fine della storia d’amore con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha conosciuto Fausto Pinna, meglio noto come il suo “angelo custode”. Così ama definirlo la celebre cantante, perdutamente innamorata del produttore musicale che la affianca da oltre trent’anni. Benché stiano insieme da tanto tempo, Iva Zanicchi e il suo compagno non si sono mai voluti sposare. “Facciamo ancora ses*o”, ha assicurato l’Aquila di Ligonchio senza troppo imbarazzo in un’intervista al Corriere della Sera, anche perché “se smetti di fare ses*o, non lo fai più”.

“Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”. Le cose, rispetto agli inizi, si sono evolute nel loro rapporto, ma il loro amore vola ancora alto, garantisce la Zanicchi.

Iva Zanicchi e l’amore per il compagno Fausto Pinna: “Siamo stati tanto innamorati”

“Siamo stati tanto innamorati e lui dice che mi ama ancora come i primi giorni, ma secondo me è una balla. All’inizio, come in tutte le storie, c’è stata una grande attrazione, poi è subentrato l’affetto, la complicità”, spiega la cantante, parlando del compagno Fausto Pinna. “Bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima”, ha ironizzato l’artista.

Al di là del rapporto carnale, negli ultimi tempi la coppia è concentrata sulla malattia che ha colpito Fausto Pinna, un tumore. Nelle difficoltà Iva e il suo compagno si sono uniti maggiormente, mantenendo alto lo spirito che li ha sempre contraddistinti. Prima di Fausto Pinna, Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, il padre della figlia Michela.

