Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ “Malattia? Sarei pronto ad andarmene, ma…”

Fausto Pinna e la “prima” ballata con Iva Zanicchi: “Quando l’ho vista ho perso la testa”

Iva Zanicchi ha sempre speso parole al miele per il suo compagno Fausto Pinna, ovvero il mitico ‘Pippi’. “Mi fa sempre i complimenti, mi dice ‘come sei bella’ anche quando mi sono appena svegliata. Mi fa sentire desiderabile, accudita e amata. Certe attenzioni sono una bella benzina per l’anima”, ha raccontato a più riprese la cantante, durante il suo percorso a Ballando con le Stelle 2022. La scorsa settimana, in occasione della prima finale del dance show, Fausto Pinna ha ricambiato, spendendo parole straordinarie per Iva e dimostrando un attaccamento autentico e tenero.

“Quando l’ho conosciuta sono stato fulminato, i suoi capelli la illuminavano. Io l’ho vista e ho perso la testa”, ha spiegato nella clip il compagno della cantante, ancora elettrizzato dal primo incontro avuto con Iva, ormai diversi anni fa. Prima di scendere in pista da ballo al suo fianco, Fausto ha elogiato il percorso della sua compagna, rimarcando il feeling speciale che li unisce da tempo. “Stare con lei è molto divertente, ci divertiamo e ridiamo spesso. O siamo due stupidi…o ci divertiamo”.

Il motto di Iva Zanicchi ed il suo Fausto Pinna è “ridere fa bene alla vita”. “Quando le persone ridono risolvono un sacco di problemi”, racconta lui, parlando anche della malattia con cui a suo malgrado sta facendo i conti da diverso tempo. “Sto attraversando un periodo particolare, dovrei essere morto da tre anni perché ho un male incurabile. Sono ancora qui. Avere un rapporto così speciale con una persona ti complica la vita. Io sarei anche pronto ad andarmene ma mi dispiace per lei, perché magari starebbe male”, ha detto Fausto, senza cadere in alcun modo nella retorica.

Parole vere, straordinariamente colme d’amore. “Andremo avanti ancora un po’ di anni e poi ce ne andremo via insieme…”, ha invece detto Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle 2022. Per lei il più bel regalo di Natale non può altro che essere il tempo con il suo compagno, la cui salute incrociando le dita sembra sotto controllo.











