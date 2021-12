Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ Lei: “Una volta l’ho visto con un troi*ne…”

Da tanti anni Fausto Pinna vive al fianco di Iva Zanicchi. La showgirl, dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi, l’uomo che le ha dato la figlia Michela, ha ritrovato la via dell’amore grazie a colui che in diverse occasione ha definito il suo ‘angelo custode’. Ma chi è esattamente Fausto Pinna? Innanzitutto diciamo che i due, pur non essendo saliti all’altare, si considerano sposati. Il loro legame è veramente forte e genuino, lui la corteggia da oltre trent’anni e ogni giorno la fa sentire importante.

Lei lo ama in tutte le sue sfumature e lo apprezza come uomo e come produttore musicale. Dietro l’album ‘Care Colleghe’, c’è infatti lo zampino di Pinna, con una collaborazione che secondo molti diede vita ad al loro amore nel 1987. Di Fausto Pinna non c’è traccia sui social network, ma ci pensa Iva Zanicchi, di tanto in tanto a menzionarlo, con aneddoti e ricordi speciali.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi: quella volta in cui…

Sul profilo social di Iva Zanicchi, quindi, ritroviamo anche qualche scatto del suo grande amore Fausto Pinna, con cui condivide attimi di dolce quotidianità. In una recente intervista, la cantante e showgirl aveva rivelato un episodio alquanto bizzarro, nel quale una presunta corteggiatrice voleva portarle via il suo uomo. “Una volta l’ho visto mentre guardava una, un troi*ne, scusate eh. Mi dice: “Vado a fumare”. Vedo che esce anche lei. Sono arrivata dietro di loro e, prima ancora che potessero dirsi “Buonasera”, dico: “Signora, lo vuole? Se lo prenda pure”. Io non l’ho mai tradito. Certo, gli uomini belli li guardo, anche adesso. Sono rimasta casta fino a 26 anni, anche perché ero anche imbranata, venivo dalla provincia. Poi ho recuperato”, ha raccontato la Zanicchi.

