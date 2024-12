Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi: “È una donna fuori dal comune”

Differentemente dalla sua super mamma, Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi, non ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo: non ha seguito dunque le orme della donna che l’ha messa al mondo, scegliendo totalmente un’altra strada e un altro lavoro. Oggi la donna, di 58 anni, è una stimata psicologa. Michela, inoltre, non è pratica dei salotti televisivi e tutto ciò che sappiamo sul suo conto ci arriva dalle parole della mamma, che l’ha descritta come “una donna eccezionale, fuori dal comune”. Come raccontato proprio dalla Zanicchi, sua figlia ha una grande capacità, un pregio unico: sa essere figlia ma anche mamma e infatti lo è, di due splendidi figli che hanno reso nonna la cantante. Una nonna sprint, certamente!

Luca Barbareschi: chi è e genitori Francesco Saverio e Maria Antonietta/ "A sei anni mamma è andata via"

Nonostante il lavoro abbia portato Iva Zannicchi spesso a stare lontana da Michela, nata nel 1967, la donna è venuta su con dei valori importanti: per questo il rapporto con la mamma è splendido e il legame unico, nonostante il passare del tempo. Proprio Iva Zanicchi, parlando del fatto che spesso fosse lontana da casa e dalla figlia, nata dal suo primo matrimonio con Antonio Ansoldi, ha raccontato che solamente quando ha compiuto 18 anni, sua figlia le ha raccontato di aver sofferto da bambina per via della sua assenza per via delle numerose tournée in giro per. il mondo. Un disagio che non aveva mai palesato prima, mostrandosi forte agli occhi di Iva, che ha raccontato: “Ho sbagliato, ma non l’ho portata con me nei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla ma se tornassi indietro cambierei tutto”.

Clizia Incorvaia, chi è la moglie di Paolo Ciavarro: "Ho perso un figlio"/ "Nascondevo il pancino perchè..."

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi: un rapporto splendido

Michela Ansoldi è l’unica figlia di Iva Zanicchi, nata dal matrimonio con Antonio Ansoldi, celebrato nel 1967. Proprio in quell’anno è nata la unica figlia della coppia, che si è poi separata qualche decennio più tardi, nel 1985, quando l’artista ha cominciato un lunghissimo rapporto d’amore con Fausto Pinna, suo compagno di una vita, scomparso purtroppo nel 2024. Michela ha sofferto molto, da bambina, l’assenza della mamma ma nonostante ciò il loro rapporto è splendido e Iva spende sempre parole al miele per la sua “bambina”.