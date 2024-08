Fausto Pinna malattia, com’è morto il marito di Iva Zanicchi: da anni colpito da un tumore ai polmoni

Il marito di Iva Zanicchi, Fausto Pinna, è morto nella notte di oggi giovedì 8 agosto 2024 al termine di una lunga battaglia contro il cancro. In una recente intervista la cantante aveva annunciato che avrebbe stoppato tutti i suoi impegni per stargli vicino. Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono sposati dal 1987, il loro è stato un grande amore che non ha mai attraversato crisi ne è mai finito al centro del gossip. Una delle ultime apparizioni dell’uomo risale alla fine del 2023 quando il produttore musicale ha fatto una sorpresa alla moglie, all’epoca concorrente di Ballando con le stelle.

Della malattia Fausto Pinna, un tumore ai polmoni marito di Iva Zanicchi, la cantante ha parlato in molte interviste. Una delle più recente è stata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “L’estate non è stata un granché, ma sono stata vicina al mio uomo. Quando a Ferragosto mi chiamavano ‘Iva dove sei in Sardegna, ai Caraibi?’ io dicevo ‘Sì sì siamo al Centro Tumori Beach’, perché bisogna anche metterla in allegria e ci abbiamo riso tanto. È stato un periodo così, ma passerà, sono molto fiduciosa. Pippi è forte, è una quercia, va bene e ce la farà”. L’uomo si è spento a soli 74 anni.

Malattia Fausto Pinna, com’è morto a 74 anni per un tumore ai polmoni, Iva Zanicchi sulla malattia: “Dati tre mesi di vita”

Fausto Pinna malattia, marito di Iva Zanicchi, ha scoperto di avere una grave forma di tumore ai polmoni tre anni fa. La cantante, sempre durante l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva rivelato: “Adesso stiamo lottando. Lui doveva morire: quando l’ho portato al centro tumori han detto ‘Ha 3 mesi di vita’, 3 anni fa. Lui ha superato tutto, adesso ha un problema diverso. Si è rotto una vertebra, però nelle sue condizioni non si può operare, è tutto più complicato, però dai ce la farà.” Ed aveva concluso con un toccante augurio che purtroppo non si è avverato: “Io rimango qui con te, per te, dobbiamo andar via insieme. Gli ho detto ‘vai avanti tu, subito dopo vengo io’, perché la butto sempre sul ridere”. Dopo la malattia Fausto Pinna è morto per le complicanze del tumore, i funerale di svolgeranno domani a Lesmo.