Favilli alla Roma? / Calciomercato, assalto in extremis se parte Kalinic!

Ultime ore di calciomercato a Trigoria, dove la dirigenza giallorossa sta facendo di tutto per trovare un vice di Edin Dzeko per la seconda parte della stagione. Pare infatti, secondo le ultime voci di mercato che Nikola Kalinic sia pronto a lasciare la capitale per volare nel principato: il Monaco infatti avrebbe da tempo messo gli occhi sul bomber, che certo avrebbe molto piò spazio tra i biancorossi di quanto rimediato con la Roma finora. Pure però questa trattativa è in stallo e certo il tempismo non è favorevole: pure la Roma si deve preservare in caso di un addio last minute. A favorire la dirigenza giallorossa però è anche la Lega Calcio che solo nei giorni scorsi ha concesso ai club di Serie A che saranno in campo sabato per la 22^ giornata di Campionato, un’oretta extra per definire gli ultimi accordi.

FAVILLI ALLA ROMA: AFFARE LAST MINUTE?

Con la probabile partenza di Kalinic al Monaco, ecco che si torna a parlare dell’approdo di Andrea Favilli alla Roma proprio in questa finestra di calciomercato di gennaio. Il bomber classe 1997, ex pupillo della Juventus, nel luglio del 2019 è passato in termini definitivi al Genoa. Certo, data la sua età sarebbe un ottimo vice della prima punta giallorosso Edin Dzeko, ma l’affare non ci appare semplicissimo al momento. In stagione però Favilli non si è messo troppo in luce, seguendo un po’ la crisi che ha coinvolto tutto lo spogliatoio dei grifoni. Per lui ecco 11 presenze in serie A e 365 minuti, a cui però si aggiungono due partite in Coppa Italia, 137 minuti di gioco, ma anche un gol, segnato questo al Torino negli ottavi di finale.

