DIRETTA NOVARA SCANDICCI: IL BIG-MATCH DELLA GIORNATA

Appuntamento di lusso alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre 2024, con la diretta Novara Scandicci, che sarà senza dubbio il big-match della tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, l’ultimo turno del girone d’andata. Riflettori puntati quindi sul Pala Igor Gorgonzola della città piemontese, perché la diretta Novara Scandicci metterà di fronte due delle prime quattro in classifica nel nostro campionato, per una sfida quindi dagli elevatissimi contenuti tecnici, che sicuramente ci farà divertire.

Diretta/ Talmassons Busto Arsizio (risultato finale 2-3): bustocche al tie-break! (volley 14 dicembre 2024)

La Igor Gorgonzola Novara deve tenere a bada un paio di inseguitrici molto agguerrite come Busto Arsizio e le cugine di Chieri, dall’altro canto però potrebbe mettere nel mirino una posizione ancora più nobile, dal momento che solo il primo posto sembra essere già assegnato. Ecco allora che la Savino Del Bene Scandicci in questa trasferta dovrà fronteggiare un assalto temibile, ma d’altro canto potrebbe anche rafforzare notevolmente il proprio secondo posto: quale sarà l’atteso verdetto della diretta Novara Scandicci?

Diretta/ Milano Kamnik (risultato finale 3-0): vittoria netta e convincente (11 dicembre 2024)

NOVARA SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non è una novità in senso assoluto, perché è già successo altre volte, ma annotiamo con piacere la ribalta generalista in chiaro per tutti su Rai 2, che trasmetterà infatti oggi pomeriggio la diretta Novara Scandicci in tv. In alternativa, sarà disponibile tramite sito o app di Rai Play gratuitamente per tutti anche la diretta Novara Scandicci in streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY NOVARA SCANDICCI

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: COME ARRIVANO ALLA GRANDE SFIDA?

Presentando la diretta Novara Scandicci abbiamo già colto l’importanza della posta in palio, anche perché la fine del girone d’andata determinerà anche la griglia degli accoppiamenti della Coppa Italia, per cui la posizione al termine di questa giornata sarà ancora più significativa del solito. La squadra che ci arriva meglio è quella ospite, dal momento che Scandicci ha infilato sei vittorie consecutive in campionato, fra cui l’ultima davvero preziosa contro il Vero Volley, oltre ad avere un ruolino di marcia ancora perfetto in Champions League.

Diretta/ Scandicci Stoccarda (risultato finale 3-0): quarta vittoria a zero di fila! (11 dicembre 2024)

L’esame sarà allora particolarmente impegnativo per Novara, che in questo campionato sta facendo molto bene ma nelle ultime settimane ha mostrato un rallentamento: perdere contro Conegliano ci sta, i punti lasciati per strada contro Talmassons e Vallefoglia invece potrebbero costituire un problema, sempre che invece questa non sia la domenica della consacrazione per Novara, che con una vittoria contro Scandicci lancerebbe un messaggio chiaro a tutti. Insomma, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Novara Scandicci…