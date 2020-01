Kalinic via dalla Roma?/ Calciomercato news: il croato rifiuta Newcastle e Fonseca…

Nella lista dei possibili esuberi di Trigoria c’è certamente Nikola Kalinic, via dalla Roma in questa sessione di calciomercato invernale secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Pure però pare che sarà ben difficile che il croato faccia effettivamente già le valigie. Dopo infatti l’offerta di Genoa e Hellas Verona arrivate in questi giorni per la punta giallorossa, scarsamente utilizzata (complici alcuni infortuni) da Mister Fonseca nella prima parte di stagione, pare che proprio Nikola Kalinicabbia detto di No anche al Newcastle che pure si era fatto avanti in queste ore. Il giocatore pare infatti fortemente intenzionato a rimanere a Trigoria, per rilanciarsi nella seconda parte della stagione.

CALCIOMERCATO NEWS, FONSECA DIFEDE IL CROATO

A complicare il possibile addio di Kalinic alla Roma nella seconda parte della stagione vi è anche il tecnico di Trigoria, Paulo Fonseca, che solo ieri ha preso le difese del giocatore croato, affermando nella consueta conferenza stampa pre match: “Kalinic sta lavorando bene, nella parte finale della stagione potrà giocare di più. In questo mercato non è facile cambiare giocatori. È importante per noi che Kalinic rimanga”. Pare dunque che Kalinic, nonostante le poche prestazioni offerte nei primi sei mesi in giallorosso, rimarrà ancora a Trigoria, a dispetto forse della dirigenza, che si sta affannando alla ricerca di un vice Dzeko, ma che senza cedere il croato, potrà fare ben poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA