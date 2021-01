FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi, 23 gennaio: camionisti uccisi e…

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 23 gennaio

FBI 2 torna in onda oggi con un altro singolo episodio, il numero 15 della stagione, in cui alcuni camionisti a lungo raggio sono stati trovati uccisi con il loro camion scomparso. A quanto pare gli uomini trasportavano armi e munizioni ed è da qui che dovranno partire gli agenti protagonisti della serie che si avvicina a grandi passi verso il gran finale. In particolare, la serie andrà avanti fino a fine febbraio con un singolo episodio a settimana in coppia con Blue Bloods 10 proprio come accadrà questa sera. L’appuntamento è fissato per le 21.20 circa quando prenderà il via l’episodio numero 15 dal titolo “Una grande bugia” in cui gli agenti si troveranno a lavoro per indagare su quanto accaduto. I camionisti hanno dovuto accostare perché c’era qualcosa che non andava nel camion e questi solitamente sono gestiti da terzi e allora cosa farà se non cominciare proprio da loro?

Kevin McGuire è il colpevole dell’omicidio?

Nel nuovo episodio di FBI 2 in onda tra qualche ora su Rai2, la squadra esaminerà il caso scoprendo che Kevin McGuire è andato in prigione per furto e si è rapidamente unito a una banda ariana nota come Riker’s Royals, con la quale continuava a lavorare in giro per la città. Gli agenti speciali dell’FBI Maggie Bell e Omar Adom “OA” Zidan si ritroveranno quindi nel bar che frequenta di solito interrogando una donna che è stata vista con lui ma che all’inizio negherà ogni suo coinvolgimento nella sua vita ma i due le ricorderanno che mentire agli agenti federali è un crimine e quindi la donna crollerà. Questo significa che è stato proprio lui ad uccidere i camionisti trovati morti oppure no? La risposta arriverà molto presto quando i nostri protagonisti troveranno McGuire e la refurtiva ma non tutto andrà come previsto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA