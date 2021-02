FBI 2/ Anticipazioni ultimo episodio oggi, 20 febbraio: uno studente indiano ucciso

FBI 2, anticipazioni ultimo episodio oggi, 20 febbraio

Gran finale di stagione per FBI 2 che dopo una lunga cavalcata, questa sera su Rai2 chiuderà i conti proprio andando in scena con l’episodio numero 19, l’ultimo della stagione. Cosa succederà ai nostri agenti e quale sarà l’ultimo caso di cui dovranno occuparsi per ora? Le prime anticipazioni rivelano che i nostri agenti risalgono ad un traffico di droga indagando sull’omicidio di uno studente indiano. A quanto pare a capo di tutto c’è una gang latinoamericana, ma siamo sicuri che questo sia legato anche all’omicidio? Al quartier generale, discutono della loro vittima Aman, che è uno studente di un altro Paese e che è stato torturato piuttosto gravemente e così decidono di andare alla sua università e fare domande in giro. A quanto pare ha avuto una disputa con alcuni nel campus, uno addirittura lo ha definito un terrorista. Vanno a parlare con l’amministrazione che ha solo un indirizzo di Albany per Aman.

Chi ha ucciso Aman in questo finale di FBI 2?

Iniziano da qui le indagini di questo ultimo episodio di FBI 2 che porta i nostri agenti a scoprire che l’uomo che ha litigato con Aman viene spesso per terrorizzare le persone ma quella sera era in ospedale e ha le prove. Successivamente, si ritroveranno casa di Aman alla ricerca di qualche indizio ma presto si accorgeranno che qualcuno è già stato lì ma ecco che alcuni spari li distrarranno dalla loro ricerca ma l’uomo che ha sparato riuscirà a fuggire e confondersi in mezzo alla folla. Di ritorno al distretto, scoprono di più sul compagno di stanza di Aman, quello che sembra un festaiolo, potrebbe essere in realtà uno spacciatore o anche peggio e così gli agenti si rimettono al lavoro per rintracciarlo fino a quando non si scopre che la pistola che ha sparato contro OA e Hailey corrisponde a quella usata per uccidere un uomo e questo li porta ad un altro sospetto, Santiago che però si trova in carcere. Come finirà quest’ultimo episodio?



