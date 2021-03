FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 13 marzo: Jabal in crisi?

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 13 marzo

FBI 3 torna in onda su Rai2 dopo la pausa della scorsa settimana dovuta al Festival di Sanremo 2021. L’appuntamento con la serie con Missy Peregrym, Zeeko Zaki e Sela Ward è fissato per oggi, 13 marzo, a partire dalle 21.05 con l’episodio dal titolo Irragionevole dubbio in cui un vecchio caso torna a tormentare Jubal (Jeremy Sisto) quando scopre che dietro le sbarre potrebbe esserci finito un innocente. La cosa peggiore è che se quello dentro la prigione è davvero innocente vuol dire che c’è un serial killer ancora a piede libero e questo non fa altro che rendere le cose ancora più complicate così come il suo stato d’animo. Il nuovo episodio prende il via quando due ragazzini trovano il corpo di una donna mentre giocano sulle rive di un lago. Le indagini segnano una svolta quando grazie ad un tatuaggio presente sul suo corpo si arriva alla sua identità, si tratta di Beatriz Santos.

Chi ha ucciso Beatriz Santos?

L’autopsia rivela che la donna è stata ucciso nel peggiore dei modi, il suo corpo è stato legato ad un peso che l’ha tenuta sott’acqua per tutto questo tempo e questo lascia pensare che ci sia altro dietro tanto da spingere le forze dell’ordine a convocare i nostri agenti dell’FBI. A quel punto altri corpi vengono a galla e anche negli altri casi si tratta di donne che, molto probabilmente, sono prima state rapite, poi stuprate e, infine, uccide. E’ proprio Jabal a pensare ad un vecchio caso in cui, anni prima, è stato ucciso e condannato un uomo, Cory McMay. Forse all’epoca ha sbagliato e il serial killer che pensava di aver preso in realtà è libero e sta colpendo ancora?

Jabal in crisi, ha sbagliato qualcosa?

Ma perché questi dubbi sul nuovo caso al centro dell’episodio di FBI 3? Il caso McMay era stato a Westchester e alla vittima in quel momento era stata trovata la stessa marca di filo spinato con cui erano legate le vittime attuali. Jubal ha contattato una vecchia conoscenza per capire se tutto è stato fatto secondo le regole e lei gli ha assicurato che l’aveva fatto. Non hanno mai trovato prove a sostegno dell’alibi di McMay ma avevano anche altre prove di cui tenere conto e così Jubal si allontanò dalla visita di un vecchio amico credendo che il suo vecchio caso non potesse essere collegato a questo nuovo. Ma come finirà adesso?



