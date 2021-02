FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 27 febbraio: chi è Tiffany Wallace?

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 27 febbraio

Al via oggi su Rai2 FBI 3. Dopo il finale della seconda stagione di sabato scorso, gli agenti protagonisti della serie ideata da Dick Wolf e Craig Turk, torneranno con episodi nuovi e che proprio in questi mesi stanno andando in onda negli Usa. Ancora una volta la serie farà coppia con Blue Bloods 10 in attesa di capire se la prossima settimana anche per loro ci sarà uno stop per via del Festival di Sanremo 2021 oppure no. In attesa di scoprirlo non possiamo non seguire il primo episodio di FBI 3 dal titolo Mai fidarsi degli sconosciuti in cui il team si troverà alle prese con un nuovo membro in squadra, l’agente speciale Tiffany Wallace. Nella sinossi della serie viene descritta come schietta, “la migliore e la più brillante”, cresciuta a Bed Stuy. Ha trascorso 6 anni con il NYPD, principalmente narcotici e si è innamorata dell’FBI dopo aver lavorato in una task force congiunta. Tiffany ha trascorso due anni ad Atlanta prima di trasferirsi a New York e da questa sera sarà a bordo del team per la gioia dei fan che avranno modo di conoscere lei e anche Katherine Renee Turner, l’attrice che le presterà il volto.

Chi è Tiffany Wallace?

Ma cosa succederà nel nuovo episodio di FBI 3 in onda questa sera su Rai2? Mentre gli agenti cercano gli assassini che sembrano essere a capo di una sparatoria di massa presso una società di media, c’è qualcosa che potrebbe mettere a rischio la carriera e il modo di agire di Omar. Stuart e Tiffany proveranno ad inseguire il loro sospetto terrorista dividendosi per coprire più terreno e sarà proprio il primo a trovare l’auto di Ellis. A quel punto ha deciso di usare il cane che annusa le bombe per determinare se una bomba fosse stata o meno all’interno dell’auto e il cane aveva indicato che sì, c’era una bomba trasportata nell’auto. Stuart riferirà tutto al suo partner che, intanto, si è imbattuta in Ellis e ha cercato di dirgli di alzare le mani ma ottenendo un no come risposta. Ha continuato a camminare verso l’edificio, quindi è stata costretta a sparargli. Tiffany ha sparato e ucciso Ellis. Ellis aveva una bomba su di esso e fortunatamente non è esplosa. Hanno chiamato gli artificieri ma a quel punto tutto ormai è compiuto e questo per la nuova arrivata non sarà davvero un buon esordio.



