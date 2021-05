FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 9 maggio: Stanton nei guai?

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 9 maggio

Sabotaggio, questo è il titolo dell’episodio di FBI 3 che va in onda oggi, 9 maggio, dalle 21.10 circa proprio su Rai2. Nel nuovo episodio sentiremo ancora parlare del personaggio di Brandon Routh, Doug Stanton, che finirà nei guai quando Jackson (Titus Makin Jr.), sempre più insofferente verso il suo istruttore, decide di parlarne con Grey. A quel punto i due si troveranno pronti a mettere insieme un piano d’attacco per provare l’inadeguatezza del nuovo arrivato, ma come farlo? West e Stanton sono in macchina di pattuglia quando quest’ultimo vede un ragazzo che attraversa la strada e si ferma a controllarlo perché dice a West che sembra sospetto. Lo hanno controllato e il ragazzo sta bene, senza precedenti e stava solo attraversando la strada. Questo riuscirà ad aiutare Jackson?

La rivelazione di Wesley nel nuovo episodio di FBI 3

Nel frattempo, nel nuovo episodio di FBI 3 Harper va a iscrivere la figlia al corso estivo dell’Accademia di Musica ma quello che troverà non è proprio quello che si aspettava. In suo soccorso arriverà un padre single, Alonzo Smith (Christian Keyes), che dopo averla aiutata le propone di festeggiare l’impresa con un invito a cena ma quello che riceve è un no come risposta. Nolan è alle prese con un uomo che ha costruito un razzo in cortile per andare nello spazio mentre Luna insiste affinché Grey vada in pensione ed a quel punto ecco arrivare un franchising alternativo ovvero un olio molto speciale che però porta scompiglio nella squadra visto che tutti saranno presto alle prese con irritazione ed eritemi. Wesley insiste perché Angela vada dalla ginecologa di sua madre ed è a quel punto che confessa di avere fatto un test genetico e ha scoperto di avere la sindrome di Martin-Bell. Cos’altro succederà questa sera?

