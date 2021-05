FBI 3/ Anticipazioni puntata oggi, 8 maggio: un uomo con la maschera…

FBI 3, anticipazioni puntata oggi, 8 maggio

Alta tensione questa sera nel prime time di Rai2 quando FBI 3 tornerà in coppia con Blue Bloods 11 con un nuovo episodio dal titolo Il potere in cui sarà una reporter del New York Times a finire nei guai. In particolare, le anticipazioni rivelano che Addie Ricard (Karen Izaguirre) viene rapita, di notte, mentre sta camminando per strada da sola. Partirà proprio da qui l’episodio in onda questa sera in cui il pubblico sarà subito travolto dagli eventi quando un uomo, con la maschera, si avvicina alla donna intimandole di stare zitta ma senza ottenere molto. Da lì in poi la situazione non ha fatto altro che peggiorare visto che prima la giornalista ha offerto all’aguzzino i suoi soldi poi lo ha pregato di non farle del male fino a quando non ha notato un uomo passare lì in zona e così ha chiesto aiuto. L’uomo misterioso ha sparato al testimone e caricato la donna su un furgone, cosa ne sarà di lei a quel punto?

Chi ha rapito Addie Ricard in FBI 3?

Dall’altro lato, intanto, in FBI 3 prendono il via le indagini e non ci mettono molto gli agenti a scoprire che in passato Addie si è occupata di politica e di sicuro si era fatta parecchi nemici. Come se questo non bastasse, sembra che la reporter abbia avuto anche una relazione segreta con una persona in vista o, meglio un uomo politico molto noto, il Senatore Hoffman. Sarà proprio questo quello che ha causato il suo rapimento o le cose non sono collegate? Gli agenti sono convinti che possa trattarsi di una ritorsione per qualche promessa non mantenuta ma le sorprese non finiscono qui. Andando avanti e cercando di completare il puzzle, Isobel scopre che il caso si rivelerà particolarmente complicato perché tra le indagini e il suo fidanzato Ethan sembra ci sia un legame importante, ma quale?

