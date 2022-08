FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 e 18 agosto: tragico destino per Kenny…

FBI Most Wanted 3, anticipazioni episodi 11 agosto: Kenny muore?

Debutta FBI Most Wanted 3, la nuova stagione della serie action incentrata sulla Fugitive Task Force guidata dall’agente esperto Jess LaCroix. Da stasera, 11 agosto, andranno in onda i nuovi episodi su Italia1, anticipati dal finale della seconda stagione, l’episodio 2×15 intitolato L’infiltrato. Stando alle anticipazioni, un agente speciale dell’Ufficio dell’Ispettore Generale chiede l’aiuto di LaCroix e della Fugitive Task Force per localizzare un agente della DEA che risiede in Tennessee che credono possa essere diventato un infiltrato. La squadra indaga e scopre un traffico di droga. Kenny rimane coinvolto in un litigio tra Sarah e l’ex marito quando un proiettile vagante lo colpisce…

FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 agosto: Kenny in bilico tra la vita e la morte

La serata con FBI Most Wanted prosegue con il debutto della terza stagione. Nell’episodio 3×01 dal titolo Oltre le apparenze, LaCroix e il suo team devono recuperare le forze ed entrare in azione mentre il loro collega Kenny è in ospedale, lottando tra la vita e la morte. Il caso su cui indagano gli agenti della task force è una caccia all’uomo, che potrebbe essere la mente dietro a un giro di traffico sessuale. Durante le indagini, grazie alla collaborazione della task force di Miami, LaCroix e i suoi scoprono che il loro uomo potrebbe essere coinvolto in qualcosa di più grande…

FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 4 agosto: LaCroix indaga su un caso di avvelenamento

FBI Most Wanted 3, anticipazioni episodi 18 agosto: la Task Force indaga sulla rivolta a Washington DC

FBI Most Wanted 3 torna in onda il 18 agosto con due nuovi episodi. Stando alle anticipazioni, nell’episodio 3×02, la squadra di LaCroix accoglierà un nuovo membro: l’agente speciale Kristin Gaines, nonché ex agente della sezione di Miami, che si occuperà insieme a loro di un nuovo caso. La Task Force si dirige a Washington per trovare un pericoloso fuggitivo, che durante la rivolta a Washington DC il 6 gennaio 2021 ha ucciso una donna di nome Callie, mentre quest’ultima cercava di difendere suo padre. Forse ci sono altre vittime…

FBI: Most Wanted 2/ Anticipazioni puntata 28 luglio: sulle tracce di un bipolare

Le anticipazioni di FBI Most Wanted 3 proseguono con l’episodio 3×03, sempre in onda il 18 agosto. In questo nuovo appuntamento, la squadra di LaCroix deve indagare sulla morte di un noto giudice, che in passato aveva condannato molti minorenni. Per giungere alla verità, la Task Force deve esaminare il suo lungo elenco di casi giudiziari alla ricerca del suo assassino. Inoltre, Kristin si trasferisce con sua figlia a New York e si scontra con la sua famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA